Jugadores del Pereira se rebelaron: radical decisión para la Liga BetPlay

Estas últimas semanas no han sido para nada sencillas para el Deportivo Pereira que no ha conseguido resultados ideales de cara a sellar la clasificación, tampoco ha encontrado la regularidad deseada y, además, por temas financieros con varias deudas que tiene el club.

A esto también se le suma un cambio de sede, dejando atrás al Hernán Ramírez Villegas por el estadio que está en remodelación y su nueva casa que es el Centenario de Armenia. Jugar en cancha alterna no ha sido sencillo y Rafael Dudamel lo demostró en las anteriores ruedas de prensa cada vez que juegan en condición de local.

El tema para revisar es las deudas salariales con el argentino Gonzalo Lencina que jugó en el cuadro pereirano en el primer semestre de 2024. No le han pagado parte de su salario y la FIFA decidió restringir al club de inscribir jugadores por tres mercados de fichajes. Además, le deben poco más de un mes y medio a los futbolistas de la plantilla actual que ya tomarían una radical decisión para la Liga.

JUGADORES DEL PEREIRA NO SE PRESENTARÍAN EN PRÓXIMO PARTIDO: ¿QUÉ PASARÍA?

Sin duda alguna, es un difícil momento para el Deportivo Pereira. El tema financiero traerá grandes consecuencias y los jugadores parece que ya tomaron una medida que afectará a la institución y que no se levantará sino hasta que le paguen los casi dos meses de salario a toda la plantilla.

De acuerdo con información de Jhan Carlos Tangarife, corresponsal de Antena 2 en Pereira, los jugadores están contemplando no presentarse en el próximo partido del club cuando enfrenten en condición de visitante al Boyacá Chicó el domingo 21 de septiembre para cerrar la fecha 12 de la Liga BetPlay.

“En la parte deportiva todavía hay dudas por parte del plantel ‘Matecaña’ para ver si se presentan o no para el compromiso contra Boyacá Chicó el día domingo. Si el equipo decide hacer el cese de actividades, el domingo viajaría la Sub-20 a Tunja para representar al Deportivo Pereira”, fue lo que afirmó Jhan Carlos Tangarife en Planeta Fútbol de Antena 2.

CARLOS DARWIN QUINTERO ACLARÓ QUÉ ES LO QUE LES DEBE EL DEPORTIVO PEREIRA

Con esta delicada situación, los jugadores más representativos del Pereira podrían no viajar para enfrentar al Boyacá Chicó, lo que llevaría al equipo a jugar con nómina de futbolistas de la Sub-20.

Ante las dudas que rodean a la situación del Pereira sobre falta de pagos de bonos, Carlos Darwin Quintero dejó claro que lo que les deben son los salarios, “no nos deben bonos. Lo que nos deben son salarios. Cuando llegamos aquí hicimos planes de pago para ayudar a la institución y eso es lo que se nos debe. No estamos hablando de que nos deban los premios de un partido”.

El capitán del Pereira también señaló que no cumplieron con el compromiso al que llegaron, “nos deben parte de nuestro salario que fue el compromiso al que se llegó. No pueden cumplir dos meses sin pagar salario, aún no lo han pagado. La gente en medio de querer decir cosas no sabe lo que dicen para que quede todo claro que no estamos cobrando premios, estamos cobrando nuestro salario”.

Por ahora, no hay una decisión definitiva, pero si Pereira no se pone al día con los jugadores y con Gonzalo Lencina, no se presentarán los futbolistas en Tunja, ni tampoco podrá salir de los ojos de la FIFA que ya puso una sanción sin fichar por los tres próximos mercados.