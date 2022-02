"Jugaremos como los campeones que somos": Dudamel le envía mensaje al Tolima

Deportivo Cali, pese a no estar en la mejor condición deportiva del campeonato, espera poder sacudirse desde esta noche en la ida de la Superliga, donde enfrentará al Deportes Tolima en busca de un nuevo título.

Los 'Azucareros' necesitan sacar una ventaja importante pensando en la vuelta. Rafael Dudamel aseguró ante la prensa que espera que su Cali saque la jerarquía de campeón del fútbol colombiano.

"Vamos superando dificultades, no estaba en nuestros planes tener 3 puntos a esta altura de la Liga, lo que sí no pongo en duda es el deseo de ganar por parte de nuestros jugadores. Lo más importante es pelear títulos y hacernos a esta Superliga, queremos elevar nuestro nivel competitivo, en Cali siempre tienes que ganar y este título no será la excepción, hay que jugarla como lo que somos, campeones", dijo el entrenador Dudamel.

Respecto a los señalamientos que le han hecho al Cali, el entrenador venezolano defendió a sus dirigidos y resaltó que tienen toda la capacidad para poder salir campeones en el doble encuentro contra los tolimenses.

"Tengo a mis jugadores, duermo tranquilo y profundo, todo lo que hemos planificado en el día a día se ha ejecutado con alta intensidad, cada día nos vamos sintiendo mejor. Cada jugador que llega nos genera confianza. No llegamos a esta final por casualidad, hemos hecho los méritos, el hincha sabe bien que damos todo en nuestro trabajo, ellos me hacen sentir un apoyo incondicional. El hincha de Cali nunca abandona y nosotros nos entregamos al máximo", puntualizó.