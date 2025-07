Junior a paso perfecto: tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha 3

Al cabo de tres fechas del campeonato, la situación no deja de ser preocupante para clubes como Deportivo Independiente Medellín y Deportivo Cali, pues todavía no han podido ganar en el torneo. No obstante, la crisis es más latente en el primero al ser el vigente subcampeón del fútbol colombiano.

Liga BetPlay II 2025: tabla de posiciones tras la fecha 3

Junior: 9 puntos Fortaleza: 7 puntos Nacional: 6 puntos Santa Fe: 5 puntos Llaneros: 5 puntos Boyacá Chicó: 4 puntos Envigado: 4 puntos Pereira: 4 puntos Alianza: 4 puntos La Equidad: 4 puntos Pasto: 3 puntos (2 partidos menos) Tolima: 3 puntos Águilas Doradas: 2 puntos Deportivo Cali: 2 puntos Bucaramanga: 1 punto (2 partidos menos) América: 1 punto (2 partidos menos) Medellín: 1 punto Unión Magdalena: 1 punto (1 partido menos) Millonarios: 0 puntos (2 partidos menos) Once Caldas: 0 puntos (1 partido menos)

