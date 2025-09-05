Actualizado:
Vie, 05/09/2025 - 10:21
Junior afronta un nuevo reto Vs Unión Magdalena en la Liga BetPlay
Junior defiende el primer lugar de la Liga BetPlay:
Junior de Barranquilla está listo para visitar este sábado 6 de septiembre a Unión Magdalena en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta en una nueva edición del clásico de la Costa Caribe, que en esta ocasión es válido por la fecha 10 de la Liga BetPlay.
El equipo 'rojiblanco' tratará de defender el primer lugar de la tabla de posiciones, en donde está ubicado con 20 puntos, después de seis victorias, dos empates y una sola derrota.
Para mantenerse en la cima, Junior deberá ganar, ya que en caso de perder o empatar, podría ser superado por Medellín que cuenta con 19 unidades.
Junior debe enfrentar la presión
Contra Unión Magdalena, Junior de Barranquilla no debe enfrentar solamente al tradicional rival, sino que también a la presión de mantenerse líder del campeonato.
En el historial reciente, el equipo 'rojiblanco' registra ocho partidos sin perder ante el conjunto samario en primer división con saldo de tres victorias y cinco empates.
Adicionalmente, Junior tratará de aprovechar el mal momento de Unión Magdalena en condición de local, que en la actual Liga BetPlay registra dos empates y dos derrotas.
Unión Magdalena Vs Junior: fecha, hora y cómo VER EN VIVO la Liga BetPlay
El partido entre Unión Magdalena contra Junior por la fecha 10 de la Liga BetPlay se disputará este sábado 6 de septiembre en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta a partir de las 6:30 de la tarde.
El encuentro se podrá VER EN VIVO por la señal de Win Sports + y también contará con transmisión de Antena 2 y Antena2.com.
Fuente
Antena 2