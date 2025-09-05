Junior afronta un nuevo reto Vs Unión Magdalena en la Liga BetPlay

Junior de Barranquilla está listo para visitar este sábado 6 de septiembre a Unión Magdalena en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta en una nueva edición del clásico de la Costa Caribe, que en esta ocasión es válido por la fecha 10 de la Liga BetPlay.

El equipo 'rojiblanco' tratará de defender el primer lugar de la tabla de posiciones, en donde está ubicado con 20 puntos, después de seis victorias, dos empates y una sola derrota.

Para mantenerse en la cima, Junior deberá ganar, ya que en caso de perder o empatar, podría ser superado por Medellín que cuenta con 19 unidades.