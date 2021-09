Junior aprovechó la victoria de su cantera para 'burlarse' de Teófilo

El fútbol colombiano en las divisiones menores sigue teniendo auge y en esta oportunidad no fue la excepción. La categoría 2009 del Junior de Barranquilla salió victoriosa ante otra escuela reconocida como es la del ex Junior, Teófilo Gutiérrez, actual jugador del Deportivo Cali y quien no salió en buenos términos del cuadro ‘tiburón’.

A través de sus redes sociales, Junior informó a su parcial que “los ‘tiburones’ golearon 5-0 a la Escuela de Fútbol TeoGol en Bomboná. ¡Sigue avanzando nuestra cantera!”.

Muchos tomaron esta publicación como una ‘burla’ a su exatacante Teófilo, pues se dice que su salida se presentó por un altercado con el dueño de la escuadra barranquillera, Fuad Char y que por ello debió llegar al Deportivo Cali, donde ha sido una de las figuras del elenco ‘azucarero’.

Sin embargo, en varias entrevistas concedidas, el nacido en La Chinita, no para de demostrar el amor por Junior, donde indicó que recientemente que cuando se conoció la decisión “fue muy duro, difícil para mí. Lloré mucho. No salía de la casa. Pero bueno, eso son los líderes, te tienes que levantar y sigue la vida. Son decisiones que hay que respetar y me quedo con lo más importante: el cariño de la gente, del hincha de Junior que me brindó su amor”.

