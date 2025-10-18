Junior apuró y le ganó épicamente al Pereira en Barranquilla

Junior FC protagonizó una noche de locura este sábado 18 de octubre en el estadio Metropolitano. En un duelo lleno de drama y emociones, el conjunto rojiblanco remontó sobre el final y venció 3-2 al Deportivo Pereira para quedarse con el liderato de la Liga Betplay.

El primer tiempo fue cerrado y sin goles, aunque con una acción clave antes del descanso: la expulsión del defensor bogotano Daniel Rivera en el minuto 45+5. Junior quedó con un hombre menos y todo parecía complicarse para el equipo local.

Ya en el complemento, el Pereira aprovechó su superioridad numérica y se adelantó al minuto 51 con un gol de penalti de Carlos Darwin Quintero, tras una falta dentro del área. El conjunto visitante tomaba ventaja y silenciaba por un momento al Metropolitano.

Sin embargo, la reacción del Junior fue inmediata. Seis minutos después, al 57’, Bryan Castrillón igualó el marcador también desde el punto penal, devolviendo la ilusión a la hinchada barranquillera.