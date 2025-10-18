Actualizado:
Sáb, 18/10/2025 - 20:34
Junior apuró y le ganó épicamente al Pereira en Barranquilla
El partido entre Tiburones y Matecañas se disputó en el estadio Metropolitano.
Junior FC protagonizó una noche de locura este sábado 18 de octubre en el estadio Metropolitano. En un duelo lleno de drama y emociones, el conjunto rojiblanco remontó sobre el final y venció 3-2 al Deportivo Pereira para quedarse con el liderato de la Liga Betplay.
El primer tiempo fue cerrado y sin goles, aunque con una acción clave antes del descanso: la expulsión del defensor bogotano Daniel Rivera en el minuto 45+5. Junior quedó con un hombre menos y todo parecía complicarse para el equipo local.
Ya en el complemento, el Pereira aprovechó su superioridad numérica y se adelantó al minuto 51 con un gol de penalti de Carlos Darwin Quintero, tras una falta dentro del área. El conjunto visitante tomaba ventaja y silenciaba por un momento al Metropolitano.
Sin embargo, la reacción del Junior fue inmediata. Seis minutos después, al 57’, Bryan Castrillón igualó el marcador también desde el punto penal, devolviendo la ilusión a la hinchada barranquillera.
El Matecaña volvió a ponerse en ventaja al minuto 77 con un tanto del defensor José Moya, quien aprovechó un rebote en el área para marcar el 2-1 parcial. Todo indicaba que el Pereira se llevaba tres puntos valiosos.
Pero el cierre del partido fue un auténtico thriller. En el minuto 90+6, el ‘Titi’ Rodríguez convirtió otro penalti y puso el 2-2. Y cuando el cronómetro marcaba el 90+8, el mismo Rodríguez apareció nuevamente para anotar el 3-2 definitivo, desatando la euforia en Barranquilla.
Con esta victoria, Junior llegó a 31 puntos y se convirtió en el nuevo líder del campeonato, confirmando su gran momento bajo la dirección técnica de Alfredo Arias. Pereira, por su parte, quedó en el puesto 13 con 18 unidades.
Próximos partidos de Junior y Pereira por Liga Betplay
En la próxima jornada, Deportivo Pereira recibirá a Águilas Doradas el viernes 24 de octubre a las 8:10 p. m., mientras que Junior visitará al América de Cali el sábado 25 a las 4:10 de la tarde, en otro partido que promete grandes emociones.
