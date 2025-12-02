Junior busca la final de la Liga BetPlay: duda, baja y regreso

Baja, duda y regreso en Junior para el remate de cuadrangulares

Para la recta final de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, en Junior de Barranquilla se confirmaron una baja, una duda y un importante regreso.

La baja tiene que ver con el mediocampista Jesús Rivas, quien fue reportado por el Comité Disciplinario del Campeonato por acumular cinco tarjetas amarillas, por lo que deberá cumplir con una fecha de sanción y no estará disponible para el duelo contra América de este jueves 4 de diciembre.

Por otro lado, la duda que se maneja en Junior está relacionada con el defensa central paraguayo Javier Báez, quien ya estaría recuperado de un problema en una de sus rodillas y podría ser utilizado por Alfredo Arias.

Finalmente, en el conjunto 'rojiblanco' se celebra el regreso del zaguero Jermein Zidane Peña, que pagó la fecha de suspensión, luego de haber sido expulsado en la tercera jornada ante Atlético Nacional.

Peña podría reaparecer contra América.