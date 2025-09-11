Junior celebra buena noticia para la Liga BetPlay

Junior recibió buena noticia Vs La Equidad

A pocas horas para el partido contra La Equidad se dio a conocer una buena noticia en Junior de Barranquilla.

Se trata del regreso del delantero Guillermo Paiva, quien vuelve a estar disponible para el director técnico Alfredo Arias, después de perderse el clásico con Unión Magdalena por algunas molestias físicas.

En el segundo semestre de 2025, Paiva se ha consolidado como el máximo referente en el ataque del conjunto barranquillero al registrar cuatro goles en ocho partidos jugados.

Adicionalmente, el paraguayo se ha destacado por su capacidad para asociarse con sus compañeros y entender el sistema de juego del entrenador Alfredo Arias.