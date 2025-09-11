Actualizado:
Jue, 11/09/2025 - 17:25
Junior celebra buena noticia para la Liga BetPlay
El equipo 'rojiblanco' se mantiene líder del campeonato con 20 puntos.
Junior de Barranquilla se prepara para defender el primer lugar de la Liga BetPlay-2 de 2025 este viernes 12 de septiembre recibiendo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez a La Equidad en partido válido por la fecha 11.
El equipo 'rojiblanco' afrontará el compromiso con el objetivo de sacudirse de los malos resultados, ya que en la jornada 10, la denominada fecha de clásicos, cayó en condición de visita 1-3 ante Unión Magdalena.
Junior recibió buena noticia Vs La Equidad
A pocas horas para el partido contra La Equidad se dio a conocer una buena noticia en Junior de Barranquilla.
Se trata del regreso del delantero Guillermo Paiva, quien vuelve a estar disponible para el director técnico Alfredo Arias, después de perderse el clásico con Unión Magdalena por algunas molestias físicas.
En el segundo semestre de 2025, Paiva se ha consolidado como el máximo referente en el ataque del conjunto barranquillero al registrar cuatro goles en ocho partidos jugados.
Adicionalmente, el paraguayo se ha destacado por su capacidad para asociarse con sus compañeros y entender el sistema de juego del entrenador Alfredo Arias.
De esta manera, se espera que frente a La Equidad, Guillermo Paiva lidera el ataque de Junior, mientras que Steven Rodríguez sería relegado al banco de suplentes.
Junior Vs La Equidad: fecha, hora y cómo VER EN VIVO la Liga BetPlay
El partido entre Junior contra La Equidad por a fecha 11 de la Liga BetPlay se jugará este viernes 12 de septiembre a partir de as 7:30 de la noche en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.
El compromiso se verá EN VIVO por la señal de Win Sports + y también contará con transmisión de Antena2.com.
Fuente
Antena 2