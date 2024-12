Junior contra las cuerdas; esto necesita para clasificar a la final de liga

El conjunto ‘tiburón’ es último del cuadrangular B con 4 puntos, a 3 unidades del líder Tolima, al que justamente tendrá que enfrentar este miércoles en el Estadio Metropolitano por la quinta fecha de esta fase del torneo.

A Junior solo le sirve ganar los dos partidos para clasificar, primero al conjunto ‘pijao’ para no quedar eliminado del torneo en la fecha 5, independientemente de lo que suceda en el duelo entre Once Caldas y América de Cali.

De ganar el encuentro ante el Deportes Tolima, el conjunto barranquillero llegaría a 7 puntos en la tabla y en la última se verá las caras contra el América, duelo también decisivo en las aspiraciones el cuadro tiburón.

Junior podría llegar a 10 unidades si también vence a los escarlatas, así que debe esperar que Once Caldas no sume dos triunfos en los partidos que le quedan para que no lo superen en la tabla.

Debe esperar que Once Caldas sume 4 o menos puntos para que también alcance las 10 unidades en la tabla y luego analizar la diferencia de gol para ver si puede superarlos en la tabla de posiciones, una cifra a la que también llegaría Tolima en la última fecha.