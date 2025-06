Junior daría golpe al América: le ‘robaría’ a un fichaje estrella

Sin duda alguna, la eliminación de manera anticipada del Junior de Barranquilla impactó fuertemente y los Char tomaron cartas en el asunto con la salida inmediata de César Farías que tuvo un semestre discutido por la forma en la que el club cerró los cuadrangulares y por algunas decisiones que el venezolano tomó a lo largo del semestre que lo dejaron en evidencia ante sus jugadores y ante la opinión pública.

Después de la salida de César Farías, Junior no demoró y de una curiosa manera utilizando la inteligencia artificial, designaron a Alfredo Arias como su nuevo director técnico para el segundo semestre. La plataforma indicó que el uruguayo era el ideal para tomar las riendas de un club necesitado ante las bajas de Carlos Bacca, Déiber Caicedo por lesiones y de incesantes bajas que ya se han anunciado.

Alfredo Arias ya habló como entrenador del Junior en donde trazó objetivos sabiendo el reto grande que tiene. Además, habló de los posibles fichajes, pues, Fuad Char también tomó la voz para revelar que están buscando arquero por la salida de Santiago Mele, un central zurdo un lateral izquierdo que no se han definido. Buscarán un volante mixto, un ‘10’, dos extremos, uno por banda y un ‘9’.

La idea es volver a la pretemporada entre el jueves 26 o viernes 27 de junio para ir preparando el segundo semestre y a su debido momento irán llegando las caras nuevas. En esa reestructuración que plantea Fuad Char y Alfredo Arias, habría un fichaje internacional que también está en la carpeta del América de Cali.

EL JUNIOR ARMA GUERRA CON EL AMÉRICA DE CALI POR UN FICHAJE INTERNACIONAL

América de Cali esperó definir entrenador antes que nada y llegó Gabriel Raimondi, un director técnico argentino que reemplazó a Jorge ‘Polilla’ da Silva. Con la oficialización de Raimondi, se durmieron en el mercado de fichajes con la posible contratación del extremo venezolano, Jhon Murillo, que, por sus padres, también tiene raíces colombianas.

Jhon Murillo ha pasado por el Benfica, Kasimpasa, Tondela, Atlas de Guadalajara y actualmente en el Atlético San Luis de la Liga MX. Un recorrido importante que América no ha ignorado desde hace algunos semestres. Sin embargo, en medio de los afanes que tuvo el cuadro escarlata, Junior se adelantaría en su fichaje.

El nuevo Junior de Alfredo Arias buscaría a un extremo por ambos costados. Jhon Murillo es el jugador perfecto, ya sea por la derecha o por la izquierda. De acuerdo con información de El Heraldo, Fuad Char afirmó que, “ya tenemos adelantada esa incorporación. Le mostramos esa opción al técnico y le gustó”.

En ese orden de ideas, Jhon Murillo podría convertirse en nuevo jugador del Junior en las próximas semanas a la espera de la confirmación de manera oficial por parte de la institución. Murillo ha hecho parte de la selección de Venezuela en todas las categorías y ha sumado experiencia en las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2018. También actuó en la Copa América 2015, 2019 y 2021.

ALFREDO ARIAS Y UNA PRESENTACIÓN MESURADA

Antes de que se diera su presentación oficial como director técnico del Junior, Alfredo Arias sentenció que iba a quedar campeón con el elenco atlanticense. Esto se dio en un momento complejo en donde las bajas se han adueñado del club por lesiones y con el poco acompañamiento. Hubo ilusión, claro está, pero no será fácil en su primer semestre.

En la presentación, Alfredo Arias la mandó cambiada y reveló cuál es su función real en el club, “ser campeón o no ser. Gracias a Dios me ha tocado ser campeón en otras partes, pero no en Colombia. Mi posición es ser entrenador, el ser campeón no depende solo de mí, sino de factores que puedes controlar y otros no. Sino mi posición debería ser ‘campeonador’.

Mi función es mejorar a mis equipos, hacer crecer al jugador, y en ese sentido siento que siempre nuestros equipos han mejorado. En esta ciudad perdí un campeonato —cuando dirigía al Medellín—, gracias a Dios estoy acá para poder sentir de cerca esa Copa que se me escapó. Si estoy acá es porque quiero ir por ese campeonato”.