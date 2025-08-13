Junior de Barranquilla tomó nueva decisión con Carlos Bacca

Junior de Barranquilla ha tenido un brillante inicio en la Liga BetPlay al ser el actual líder del certamen con 14 puntos, después de cuatro victorias y dos empates. Sin embargo, en el entorno del conjunto 'rojiblanco' hay algunas dudas con respecto a los delanteros que tiene a su disposición el director técnico Alfredo Arias.

En las últimas horas, El Heraldo dio a conocer que Carlos Bacca podría surgir como una opción para el frente de ataque, ya que estaría recuperado de su lesión del tendón de Aquiles en noviembre.

Sin embargo, desde Junior ya se habría tomado una decisión con la situación del atacante.