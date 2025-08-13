Actualizado:
Mié, 13/08/2025 - 11:27
Junior de Barranquilla tomó nueva decisión con Carlos Bacca
Carlos Bacca se recupera de la lesión en el tendón de Aquiles.
Junior de Barranquilla ha tenido un brillante inicio en la Liga BetPlay al ser el actual líder del certamen con 14 puntos, después de cuatro victorias y dos empates. Sin embargo, en el entorno del conjunto 'rojiblanco' hay algunas dudas con respecto a los delanteros que tiene a su disposición el director técnico Alfredo Arias.
En las últimas horas, El Heraldo dio a conocer que Carlos Bacca podría surgir como una opción para el frente de ataque, ya que estaría recuperado de su lesión del tendón de Aquiles en noviembre.
Sin embargo, desde Junior ya se habría tomado una decisión con la situación del atacante.
Junior tomó decisión con Carlos Bacca
En Junior de Barranquilla se está analizando la situación del delantero Carlos Bacca, quien sufrió una lesión en el tendón de Aquiles en la recta final del primer semestre.
Teniendo en cuenta que a Bacca se le terminaba su contrato el 30 de junio de 2025, el club 'rojiblanco' se vio obligado a liderar el proceso de recuperación y mantener al futbolista en óptimas condiciones.
Tras lo informado, en Junior tienen claro que la posibilidad para que Carlos Bacca juegue en la Liga BetPlay del segundo semestre de 2025 es imposible, teniendo en cuenta la gravedad de su lesión y los tiempos de recuperación.
Según 100% Tiburón, en el club barranquillero aseguran que no tiene "sentido" hacerle un nuevo contrato a Bacca para inscribirlo en el periodo de jugadores libres, el cual se habilita entre el 25 y 28 de agosto.
Adicionalmente, se tienen dudas con respecto a las condiciones físicas y deportivas en las que Carlos Bacca llegue a noviembre, por lo que no tendrá ritmo de competencia.
Teniendo en cuenta este panorama, quedaría totalmente descartada la presencia de Carlos Bacca en Junior para el segundo semestre de 2025.
Fuente
Antena 2