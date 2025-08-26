Actualizado:
Mar, 26/08/2025 - 09:44
Junior debe tomar decisión: ofrecen a jugador que ya fue campeón en Colombia
El equipo barranquillero podría sumar a un jugador en el periodo de inscripción de jugadores libres.
Junior de Barranquilla empezó a generar dudas en su afición, después de caer en la fecha 8 en condición de visita 0-3 ante Millonarios. A pesar de estar liderando la Liga BetPlay, el rendimiento individual de algunos jugadores y ciertas falencias colectivas han puesto a pensar al cuerpo técnico y a la hinchada.
En las últimas horas, justo cuando se abrió el periodo de inscripción de jugadores sin contrato en el Fútbol Profesional Colombiano, se ha especulado con la posibilidad que tendría Junior para sumar un nuevo elemento a su plantel.
Andrés Felipe Roa fue ofrecido a Junior
Uno de los nombres que se mencionó como posible refuerzo para Junior es el del mediocampista creativo Andrés Felipe Roa,, según informó 100 Tiburón, que actualmente está sin contrato, luego de finalizar su vínculo en el Panetolikos de Grecia.
Antes de iniciarse la Liga BetPlay, la posibilidad de que Roa llegara al club barranquillero surgió, pero esta se disminuyó, teniendo en cuenta las pretensiones económicas exigidas por el futbolista.
Sin embargo, al haber comenzado la actividad en las principales ligas del mundo y al no encontrar club, en el entorno de Roa se acercaron a Junior para ofrecerlo como potencial refuerzo.
En el club barranquillero están analizando la situación y las cifras para tomar una decisión.
Próximo partido de Junior
Junior de Barranquilla volverá a la acción este martes 26 de agosto recibiendo en el estadio Metropolitano a Atlético FC en el partido de ida de los octavos de final en la Copa BetPlay, a partir de las 18:30.
En Liga BetPlay, el club 'rojiblanco' se medirá con Llaneros como local el viernes 29 de agosto.
Fuente
Antena 2