Junior debe tomar decisión: ofrecen a jugador que ya fue campeón en Colombia

Andrés Felipe Roa fue ofrecido a Junior

Uno de los nombres que se mencionó como posible refuerzo para Junior es el del mediocampista creativo Andrés Felipe Roa,, según informó 100 Tiburón, que actualmente está sin contrato, luego de finalizar su vínculo en el Panetolikos de Grecia.

Antes de iniciarse la Liga BetPlay, la posibilidad de que Roa llegara al club barranquillero surgió, pero esta se disminuyó, teniendo en cuenta las pretensiones económicas exigidas por el futbolista.

Sin embargo, al haber comenzado la actividad en las principales ligas del mundo y al no encontrar club, en el entorno de Roa se acercaron a Junior para ofrecerlo como potencial refuerzo.

En el club barranquillero están analizando la situación y las cifras para tomar una decisión.