Farías sacó pecho por la victoria de Junior en el clásico y le bajó la caña al Unión

Desarrollo del partido y el balance del juego

"No jugamos bien, tuvimos una semana larga y perdimos esa secuencia de juego que traíamos. Nos hicieron muchas veces el 2 contra uno y no encontrábamos el camino. No estuvimos tan atentos, no tuvimos esa sintonía que nos viene caracterizando en los últimos juegos, pero uno ve los clásicos en Colombia y son algo emocional. Vimos el desgaste del rival y sabíamos que el juego interior podía ser clave".

Intensidad de Junior en el partido

"El estado emocional y anímico no es el mismo como el de otros clásicos. Tú ves los Millonarios vs Santa Fe, Nacional vs Medellín y América vs Cali son diferentes. Aquí uno viene de la B y aunque hay una tradición no hay esa rivalidad tan marcada, entonces nos costó entrar en partido".

Rendimiento de Junior a lo largo de la Liga

"Nosotros sabíamos que iban a hacer mucho foul táctico. Nosotros tenemos jugadores para jugar y aunque ellos les salieron mejor las cosas al principio, nosotros terminamos haciendo lo nuestro y lo pudimos conseguir. Este es el mejor arranque de Junior en los últimos años, de los que estamos entre los ocho somos los únicos con tres victorias seguidas. Sabemos que vienen partidos duros, pero tenemos equipo para afrontar esos partidos".

Errores puntuales y nivel del equipo

"Siempre intentamos corregir la mayor cantidad de detalles, pero no puedo señalar a ningún jugador, no es mi estilo. Hoy a pesar de haber ganado no fue nuestro mejor partido. Uno quiere llegar al cuadrangular en el punto alto, creo que el equipo puede seguir creciendo".

Por ahora, Junior ya piensa en lo que será su siguiente partido. El elenco tiburón visitará a La Equidad el próximo lunes 31 de marzo en el partido válido por la fecha 11 de la Liga Betplay.