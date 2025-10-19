Junior dio reporte médico de José Enamorado

Alerta con José Enamorado

En los minutos finales del partido se registró una emergencia con el extremo José Enamorado, que sobre el minuto 90 sufrió un fuerte golpe por parte del defensor Santiago Aguilar del Deportivo Pereira.

Cuando Junior estaba lanzado al ataque, Didier Moreno lanzó un pase largo a la espalda de los zagueros de Pereira para que Enamorado aprovechara su velocidad.

El extremo se impuso y justo antes de rematar al arco fue derribado por Aguilar, quien le lanzó todo el peso de su cuerpo a la humanidad del extremo.

Wilmar Roldán, juez central, no dudó en sancionar penal, pero José Enamorado no pudo continuar en el compromiso debido al golpe recibido.

Luego del compromiso, Junior dio a conocer un primer parte médico del jugador.

"Junior informa que durante el juego de esta anoche frente a Deportivo Pereira, José Enamorado sufrió una contusión en el hombro y la cabeza. Por protocolo, se le están realizando los exámenes médicos correspondientes. El jugador presenta una evolución favorable y respuesta satisfactoria", señaló la comunicación de Junior.