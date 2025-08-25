Junior en lo alto; Cali perdió chance de oro: posiciones de Liga BetPlay tras fecha 8

Este lunes 25 de agosto terminó la octava fecha de la Liga BetPlay 2025-II y poco a poco se van descifrando cosas dentro de la tabla de posiciones. Junior, por ejemplo, no pudo mantener el invicto en todas las competencias y recibió el primer golpe duro en la era de Alfredo Arias.

A Junior le costó bastante jugar en condición de visitante contra Millonarios, este último que no había ganado en las primeras jornadas del rentado local. Sin embargo, el colero se vengó del primero y sumó sus primeros tres puntos para salir del sótano, pero no del fondo de la tabla. Afortunadamente para el alivio del elenco atlanticense, siguen en la punta con 17 unidades.

Independiente Santa Fe también perdió una oportunidad de oro para poder meterse de lleno en la pelea por mantenerse en el selecto grupo de los ocho, afianzándose más en la tabla, pero la derrota ante Fortaleza en el Estadio de Techo impactó fuerte. Por su parte, los atezados son cuartos producto de la victoria.

Llaneros también cortó una mala racha de dos derrotas seguidas y volvió a sumar de a tres abriendo la jornada frente al Deportivo Pasto. El equipo de la ‘Media Colombia’ sumó nuevamente y sigue en la parte alta de la tabla de posiciones en la quinta casilla.

Por su parte, Atlético Bucaramanga goleó a Águilas Doradas en el final de la fecha dominical y se acerca cada vez más al selecto grupo de los ocho a solo dos unidades de poder meterse al octavo lugar. Deportivo Cali cerró la jornada con un empate ante Boyacá Chicó que poco o nada sirve para la necesidad de volver a clasificar a los cuadrangulares. Una oportunidad de oro que los hubiese dejado octavos.

RESULTADOS DE LA FECHA 8 DE LA LIGA BETPLAY 2025-II

Llaneros 2-1 Pasto

Medellín 3-1 La Equidad

Envigado 1-1 Pereira

Fortaleza 2-0 Santa Fe

Millonarios 3-0 Junior

Once Caldas 0-1 Deportes Tolima

Unión Magdalena 2-3 Alianza FC

América de Cali 1-1 Atlético Nacional

Atlético Bucaramanga 4-0 Águilas Doradas

Boyacá Chicó 0-0 Deportivo Cali

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA BETPLAY 2025-II | FECHA 8

1. Junior | 17 puntos | +6 DG

2. Medellín | 16 puntos | +4 DG

3. Deportes Tolima | 16 puntos | +4 DG

4. Fortaleza | 14 puntos | +4 DG

5. Llaneros | 14 puntos | +4 DG

6. Atlético Nacional | 13 puntos | +6 DG

7. Deportivo Pereira | 12 puntos | +1 DG

8. Santa Fe | 12 puntos | 0 DG

9. Bucaramanga | 10 puntos | +5 DG

10. Envigado | 10 puntos | 0 DG

11. Deportivo Cali | 10 puntos | -2 DG

12. La Equidad | 9 puntos | -3 DG

13. Alianza | 9 puntos | -4 DG

14. Unión Magdalena | 8 puntos | -6 DG

15. Boyacá Chicó | 7 puntos | -3 DG

16. Águilas Doradas | 7 puntos | -2 DG

17. Pasto | 5 puntos | -2 DG

18. América de Cali | 5 puntos | -2 DG

19. Millonarios | 4 puntos | -3 DG

20. Once Caldas | 3 puntos | -5 DG