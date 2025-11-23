Junior golpeó al América agónicamente: autogol lo complicó todo

Nueva fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II con un vibrante duelo que podía empezar a definir aspectos del Grupo A, después del empate sin goles en el clásico antioqueño entre el Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional. Esto le podía dar vida al América de Cali que recibía la visita del Junior.

América se metió octavo en estos cuadrangulares y arrancó de mala manera la fase final con una derrota por la mínima diferencia frente a Atlético Nacional. Sin embargo, en un torneo como el colombiano, debutar con caída no decía absolutamente nada. Junior, por su parte, superó al Medellín con un solitario gol para liderar con el cuadro verdolaga.

En el Estadio Pascual Guerrero, América no pudo llevarse los tres puntos cuando, casi todo el segundo tiempo estuvieron por encima del marcador con Cristian Barrios. Al final, hubo un polémico gol en contra de Jean Pestaña que le dio la paridad al Junior.

JUNIOR FUE MÁS, PERO EL EMPATE PERSISTIÓ EN LA PRIMERA PARTE

Arrancando el compromiso, Junior salió en busca de tomar el liderato aprovechando el empate del Medellín contra Nacional horas anteriores. América, que tenía la obligación para no quedar sepultado en el fondo de la tabla, esperó para atacar.

Guillermo Celis tuvo la primera oportunidad en el juego con un remate sobre los ocho minutos que salió desviado. En Junior atacaron por la banda derecha con la presencia de José David Enamorado que se convirtió en la primera amenaza para crear peligro.

Justamente, José Enamorado tuvo la oportunidad para romper los ceros de frente a Jorge Soto con un remate que se perdió apenas por un costado. América saltó del asedio en el que estaba con un intento de Cristian Barrios, pero Mauro Silveira respondió enviando al córner.

Sobre los últimos quince minutos, Junior pudo romper las redes del América en dos oportunidades. La primera que no vio portería con un disparo de Yeison Suárez que pasó por un lado del arco, y luego, un latigazo de José Enamorado buscando el segundo palo, pero Jorge Soto salvó.

AGÓNICO EMPATE COMPLICA AL AMÉRICA

La visita salió en busca de romper los ceros en el segundo tiempo. Hubo una que otra incursión al ataque en una segunda mitad en la que José Enamorado salió por una lesión.

América se animó y probó los reflejos de Mauro Silveira con un disparo que atajó el arquero uruguayo. Con ese primer embate, el cuadro escarlata volvió a llegar al arco del Junior con un centro de Jan Lucumí sobre los 62 minutos y un cabezazo de Cristian Barrios que ganó en el aire para poner el primero del juego.

Tres minutos después, Junior intentó igualar después de un resbalón de José Cavadía cuando iba a recibir en propio campo. Jesús Rivas enganchó en el área y sacó un remate que probó a Jorge Soto que salvó el empate. Infortunadamente, Cavadía salió expulsado en minutos posteriores y con diez jugadores, América sufrió bastante.

En una acción accidentada y polémica, Junior empató con un remate de Andrés Rodríguez que salvó en primera instancia Jorge Soto con los pies e infortunadamente, Jean Pestaña la empujó a su propio arco. Omar Bertel la sacó, cuando el juez central ya había dictaminado el gol. La imagen del VAR no fue clara.

Antes de que reanudaran el compromiso, Rafael Carrascal agredió a Teófilo Gutiérrez y América terminó con nueve jugadores. Jorge Soto atajó la última pelota que puso en problemas al cuadro escarlata. En la próxima fecha los caleños enfrentarán en el Pascual Guerrero al Medellín, mientras que Junior visitará a Atlético Nacional.