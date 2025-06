Junior habría encontrado al remplazo de Mele; también es uruguayo

¿Quién es Salvador Ichazo, el posible nuevo arquero de Junior?

Salvador Ichazo es un portero de 33 años (26 de enero de 1992) quien actualmente se desempeña en Deportivo Pereira y es uno de los mejores de la Liga Betplay en su posición, de hecho, el Matecaña estaría negociando su continuidad para el próximo año.

Se trata de un portero con trayectoria en Europa y en la Selección Uruguay. Antes de llegar a Deportivo Pereira a inicios de 2024, el uruguayo militó en Danubio, River Plate y Nacional de su país, así como en Torino, Bari y Genoa de Italia. Con su combinado patrio disputó Sudamericano sub 15, sub 17 y sub 20, así como Mundial sub 17 y sub 20.

Ahora, con seis meses de contrato por delante en Deportivo Pereira, Junior entraría a negociar para quedarse con Salvador Ichazo, quien tuvo varios pretendientes en el fútbol colombiano durante el pasado mercado de pases.

De no cerrar la llegada de Ichazo, Junior iría a por otro golero que conozca el fútbol colombiano, con el fin de encontrar un remplazo idea para Santiago Mele, quien fue -durante su estadía- uno de los más regulares de la plantilla del Tiburón.