Junior hizo oficial un nuevo fichaje estrella: viene del exterior

Siguen sonando nuevas noticias en el mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2024-I y el Junior de Barranquilla, en su anhelo de defender la corona en el primer semestre, de conseguir el primer título del año cuando enfrente a Millonarios en la Superliga y de hacer un buen papel en la Copa Libertadores, sigue contratando importantes jugadores.

Y es que, para Fuad Char no es suficiente las nuevas caras. De hecho, nunca es suficiente Yimmi Chará, Carlos Bacca, Víctor Cantillo, Marco Pérez, pues confirmaron un nuevo fichaje estrella. Se trata de Bryan Castrillón, el extremo llega a reforzar la institución, algo que era un secreto a voces por su llegada a Barranquilla y un día después, estampó su firma en el contrato.

No paran de dar noticias de cara a la Copa Libertadores. Con las renovaciones confirmadas de Edwin Herrera, Gabriel Fuentes y ahora la de José Enamorado, Junior sigue dando de qué hablar con Bryan Castrillón. Tras las salidas de Andrey Estupiñán y Fredy Hinestroza, Castrillón tendrá vía libre para ganarse la titularidad.

Bryan Castrillón llegó a Junior en calidad de préstamo por un año, pues es propiedad todavía del Deportivo Independiente Medellín. A Barranquilla arribó tras culminar su paso por Unión de Santa Fe donde compartió con Santiago Mele, actual guardameta 'tiburón'.

Ya dio sus primeras palabras como jugador del Junior de Barranquilla afirmando que, "en lo personal estoy contento. No me cabe la alegría. Estoy muy motivado y con ganas de hacer las cosas bien". Además, de su adaptación, del club y el clima de la ciudad, sentenció, "los que me trajeron saben para que estoy hecho. Quiero adaptarme bien al club y dar todo dentro de la cancha, en lo personal vengo bien. El calorcito a mí me gusta. Junior es un grande. Espero manejar bien la presión”.

Este será el cuarto equipo de Bryan Castrillón en Colombia tras sus pasos por Atlético Bucaramanga, Deportivo Pereira y Medellín.