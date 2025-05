Junior: las cuentas que hace para clasificar con 'punto invisible'

¿Qué necesita Junior para tener el punto invisible en cuadrangulares?

Junior tiene por delante a Fortaleza CEIF en el Metropolitano y Atlético Nacional en el Atanasio Girardot, partidos en los que debe sumar al menos una victoria y un empate para llegar a 35 puntos.

Añadido a esto, debe esperar que América no sume más de un punto en los dos juegos que le quedan (ante Unión Magdalena en Santa Marta e Independiente Medellín en Cali). Asimismo, que Millonarios no haga más de cuatro puntos, y que Independiente Santa Fe, Deportes Tolima, DIM y Once Caldas no hagan seis de seis.