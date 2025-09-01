Junior lidera, Santa Fe se despide de los ocho: posiciones tras fecha 9 de Liga BetPlay

Nueva fecha de la Liga BetPlay que se cerró con el vibrante partido entre Independiente Santa Fe contra Once Caldas. Los de Jorge Bava necesitaban sumar de a tres para sellar su entrada dentro de los ocho y empezar a afianzarse en el selecto grupo de los clasificados. Por su parte, los albos ganaron su primer partido en el torneo para salir del fondo de la tabla.

La jornada se abrió con el partido entre Junior y Llaneros que tuvo el protagonismo atlanticense con una goleada para seguir en el liderato aumentando la diferencia con respecto al segundo y al octavo. Millonarios volvió a ganar en el torneo agudizando la mala campaña de Águilas Doradas.

Además, la fecha nueve también tuvo encuentros atractivos como la victoria agónica de Atlético Bucaramanga que se metió dentro de los ocho venciendo al Pereira en Armenia. Medellín dio el golpe de la jornada ante el Deportivo Cali en condición de visitante.

Alianza acabó con el ciclo de Gabriel Raimondi con un triunfo por la mínima diferencia y, por supuesto, la ya mencionada victoria de Once Caldas que sumó su primera victoria, curiosamente, sin Dayro Moreno, mientras que Santa Fe abandonó el selecto grupo de los ocho.

RESULTADOS DE LA FECHA 9 DE LA LIGA BETPLAY

Junior 4-0 Llaneros

Águilas Doradas 1-2 Millonarios

Boyacá Chicó 1-0 Unión Magdalena

Deportivo Pereira 0-1 Bucaramanga

Deportivo Cali 1-3 Medellín

Atlético Nacional 1-0 Envigado

Alianza 1-0 América

La Equidad 0-0 Deportivo Pasto

Tolima 1-1 Fortaleza

Santa Fe 1-2 Once Caldas

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA BETPLAY TRAS LA FECHA 9

1. Junior | 20 puntos | +10 DG

2. Medellín | 19 puntos | +6 DG

3. Deportes Tolima | 17 puntos | +4 DG

4. Atlético Nacional | 16 puntos | +7 DG

5. Fortaleza | 15 puntos | +4 DG

6. Llaneros | 14 puntos | 0 DG

7. Bucaramanga | 13 puntos | +6 DG

8. Deportivo Pereira | 12 puntos | 0 DG

9. Santa Fe | 12 puntos | -1 DG

10. Alianza | 12 puntos | -3 DG

11. Envigado | 10 puntos | -1 DG

12. Boyacá Chicó | 10 puntos | -2 DG

13. La Equidad | 10 puntos | -3 DG

14. Deportivo Cali | 10 puntos | -4 DG

15. Unión Magdalena | 8 puntos | -7 DG

16. Millonarios | 7 puntos | -2 DG

17. Águilas Doradas | 7 puntos | -5 DG

18. Deportivo Pasto | 6 puntos | -2 DG

19. Once Caldas | 6 puntos | -4 DG

20. América de Cali | 5 puntos | -3 DG