Actualizado:
Sáb, 08/11/2025 - 18:22
Junior mantuvo el empate con un hombre menos y selló su clasificación
El equipo tiburón consiguió por fin su clasificación a los cuadrangulares semifinales.
El duelo entre Fortaleza CEIF y Junior de Barranquilla arrancó con emociones desde el pitazo inicial. Apenas al minuto 2, José Enamorado aprovechó una serie de rebotes en el área para marcar el 1-0 a favor del conjunto visitante. El atacante rojiblanco, atento a la jugada, cazó el balón tras un disparo al palo y definió con precisión para abrir el marcador en el estadio de Techo.
El tanto tempranero impulsó a Junior, que dominó los primeros minutos con presión alta y velocidad por las bandas. Fortaleza, por su parte, tardó en asentarse, sin claridad para salir con balón ni conectar a sus delanteros.
Fortaleza reacciona y Cuenú deja a Junior con diez
Con el pasar de los minutos, el local empezó a ganar protagonismo. Emilio Aristizábal y Andrés Arroyo comenzaron a generar peligro, y sobre el minuto 21, el portero Mauro Silveira ya era figura tras una gran atajada.
El punto de quiebre llegó al minuto 30, cuando José Cuenú fue expulsado. El defensor recibió amarilla por una falta sobre Kevin Flórez, pero sus protestas airadas le costaron la roja directa. Desde ese momento, Junior debió replegarse y defender con un hombre menos.
La superioridad numérica de Fortaleza dio frutos en el cierre de la primera parte. Al minuto 47, Emilio Aristizábal sacó un potente remate desde el borde del área que se coló por el palo derecho de Silveira para poner el 1-1 antes del descanso.
Fortaleza presionó, pero Silveira sostuvo el empate
En el segundo tiempo, los bogotanos salieron con todo. Un remate de Luis Escorcia y una volea de Kevin Flórezpusieron a prueba al portero uruguayo, quien respondió con reflejos impecables.
A pesar de tener un jugador menos, Junior intentó responder al contragolpe con el ingreso de Yimmi Chará y Guillermo Paiva, pero la falta de profundidad y el orden defensivo de Fortaleza mantuvieron el marcador igualado.
El local insistió con cambios ofensivos —entraron Santiago Cuero y Santiago Córdoba—, pero no logró romper el muro barranquillero. Mauro Silveira fue decisivo con varias atajadas en el tramo final, mientras su equipo aguantaba el empate con uñas y dientes.
Un punto valioso para uno pero corto para el otro
Con este punto el Junior aseguro matemáticamente su clasificación a los cuadrangulares semifinales de la liga Betplay, pese a que ya estaba prácticamente adentro, el empate con Fortaleza lo dejó ya adentro.
Por otra parte para los amix fue más perder dos puntos que ganar uno, jugaron mejor, con un hombre más pero no pudieron pasar del empate, cosa que los aleja de la oportunidad de ser cabeza de grupo y conseguir el punto invisible.
Fuente
Antena 2