Junior mantuvo el empate con un hombre menos y selló su clasificación

Fortaleza reacciona y Cuenú deja a Junior con diez

Con el pasar de los minutos, el local empezó a ganar protagonismo. Emilio Aristizábal y Andrés Arroyo comenzaron a generar peligro, y sobre el minuto 21, el portero Mauro Silveira ya era figura tras una gran atajada.

El punto de quiebre llegó al minuto 30, cuando José Cuenú fue expulsado. El defensor recibió amarilla por una falta sobre Kevin Flórez, pero sus protestas airadas le costaron la roja directa. Desde ese momento, Junior debió replegarse y defender con un hombre menos.

La superioridad numérica de Fortaleza dio frutos en el cierre de la primera parte. Al minuto 47, Emilio Aristizábal sacó un potente remate desde el borde del área que se coló por el palo derecho de Silveira para poner el 1-1 antes del descanso.

Fortaleza presionó, pero Silveira sostuvo el empate

En el segundo tiempo, los bogotanos salieron con todo. Un remate de Luis Escorcia y una volea de Kevin Flórezpusieron a prueba al portero uruguayo, quien respondió con reflejos impecables.

A pesar de tener un jugador menos, Junior intentó responder al contragolpe con el ingreso de Yimmi Chará y Guillermo Paiva, pero la falta de profundidad y el orden defensivo de Fortaleza mantuvieron el marcador igualado.

El local insistió con cambios ofensivos —entraron Santiago Cuero y Santiago Córdoba—, pero no logró romper el muro barranquillero. Mauro Silveira fue decisivo con varias atajadas en el tramo final, mientras su equipo aguantaba el empate con uñas y dientes.