"Junior no es un circo": la molestia de Comesaña en rueda de prensa

Junior de Barranquilla logró un importante triunfo al derrotar 1-0 a Deportivo Cali en partido de la fecha 15 de la Liga BetPlay que se jugó en el estadio Metropolitano. El conjunto 'rojiblanco' se impuso gracias a un golazo de Carlos Bacca.

Al término del encuentro, el director técnico Julio Comesaña se molestó en la rueda de prensa luego de que le consultaran por solo haber hecho un cambio en los 90 minutos del compromiso.

El entrenador explicó su decisión y dio detalles sobre cómo decide hacer sustituciones o no.

"¿Cuáles cambios? Esto no es de hacer cambios, yo hago cambios cuando creo que lo que voy a poner me va a mejorar o me va a dar lo que necesitamos. Tenemos un equipo con mil dificultades. Hay que analizar las cosas bien".

El estratega también se refirió al tema Nelson Deossa, quien es un jugador muy solicitado por la afición de Junior, pero que no ha sumado considerables minutos con Julio Comesaña, ya que mantiene su idea de darle prioridad a los futbolistas experimentados.

"En el tema de Deossa quiero ser claro porqué hasta me da pena con el muchacho. Todo el mundo habla y habla, pero nadie dice los argumentos para que sea titular del Junior. ¿Cuáles son? ¿Dónde están los antecedentes? Esto no es un circo, es un equipo en serio. Estamos en una situación muy difícil y con la victoria no salimos de la dificultada y la tienen que afrontar los mayores no los jóvenes que están haciendo sus primeras armas. Ahora lo llamaron a la Selección, nos alegramos y ojalá que le vaya bien. Como futbolista no lo conozco, lo conozco del Huila, vi algunos partidos. Pareciera que lo piden para ponerle una mochila y arregle el problema. Eso lo arreglan los mayores que están en condiciones para jugar".

Finalmente, Julio Comesaña habló de los jugadores lesionados que tiene en el plantel.

"(Fredy) Hinestroza se lastimó, nos da muchas posibilidades a nosotros. (Fernando) Uribe no está. Bacca no jugó porqué siento que debo cuidarlo y saber cuándo meterlo. No tengo extremos, Albornoz y Pajoy están lesionados. Hay que pensar primero. El tema no es quién entra, a veces el tema es quién sale".