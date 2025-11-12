Junior pierde figura para cuadrangulares por sanción de Dimayor

Junior de Barranquilla ha venido de menos a más en la presente edición de la Liga BetPlay desde que el estratega uruguayo, Alfredo Arias, tomó el mando del equipo para el semestre de clausura.

El cuadro 'tiburón' tuvo una gran cantidad de bajas durante el mercado de fichajes y también por causas de lesión, pero esta también fue la apertura a que otros jugadores comenzaran a sumar más minutos, tal como ocurrió con José Cuenú, quien poco a poco se fue consolidando en la titular, pero el cual ahora se convertiría en una baja sensible tras drástica sanción de Dimayor.

Cuenú se perderá 3 partidos con Junior por sanción de Dimayor

En el marco de la fecha 19 Junior se estaba jugando el "todo por el todo" contra Fortaleza, en el Estadio de Techo, para quedarse con uno de los anhelados cupos a los cuadrangulares finales. Sin embargo, este también sería el duelo en el que perdería a un jugador importante como lo es José Cuenú.

El experimentado defensor de 30 años no pudo terminar ni siquiera la primera parte del compromiso tras haber sido amonestado con la tarjeta roja sobre el minuto 30, aunque por fortuna el equipo de Arias ya llevaba ventaja en el marcador y pudo mantener un 1-1.