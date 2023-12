Junior podría dar un golpe en la mesa: crack de selección volvería para 2024

Junior de Barranquilla se alista para lo que será un 2024 cargado de retos deportivos. El conjunto rojiblanco jugará la Copa Libertadores del siguiente año con la idea de mantener el éxito conseguido en la Liga Betplay tras la final del segundo semestre ante el DIM.

El cuadro dirigido por Arturo Reyes busca sumar refuerzos de primer nivel con la idea de alcanzar las fases de eliminación directa del torneo internacional. Los caribeños saben que tienen una plantilla competitiva, peor podrían perder algunos jugadores por ofertas del exterior.

Una de las versiones que ha surgido en las últimas horas es la posibilidad de que Edwin Herrera se marcha a la MLS. Así mismo, jugadores como Deiber Caicedo suenan para marcharse a otras ligas de Sudamérica y Europa.

Sin embargo, hay algunos jugadores que estarían interesados en llegar a reforzar el equipo de la arenosa. Uno de los nombres que se ha postulado para sumarse a las filas del tiburón es uno de los hombres que ha tenido proceso de Selección Colombia.

El interesado en sumarse al onceno campeón es Víctor Cantillo. Para el volante, la intención de volver al equipo es seria, pero aún no tiene una propuesta formal de la directiva: “Aún no me he reunido con nadie de Junior, estoy esperando una propuesta concreta; porque quiero volver al equipo. Aquí estoy para echarle una mano al club, siempre estoy dispuesto”, señaló el jugador en diálogo con 'Junior a un click'.

Para el futbolista es evidente que puede aportarle al equipo, pero por el momento no tiene una oferta real. Cantillo tuvo un importante paso en su primera etapa en Junior donde logró destacar para marcharse al fútbol internacional.

Junior aguarda por resolver el futuro de varios de los jugadores en su nómina. En los próximos días se anunciarán nuevas bajas en el mercado de fichajes.