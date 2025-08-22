Junior prepara sorpresa para visitar a Millonarios en Liga BetPlay

Junior prepara sorpresa Vs Millonarios

Para visitar a Millonarios, el director técnico 'rojiblanco' Alfredo Arias podría sorprender con algunos cambios en su alineación titular, teniendo en cuenta que Junior tendrá actividad el martes 26 de agosto frente a Atlético en los octavos de final de la Copa BetPlay.

Arias podría dejar en el banco de suplentes al defensor central Jermein Zidane Peña y al mediocampista Juan David Rivas.

En lugar del zaguero sería ubicado Daniel Rivera y por Rivas jugaría José Enamorad.

El resto del equipo que propondría Arias estaría conformado por Mauro Silveira, Yeison Suárez, Javier Báez, Edwin Herrera, Guillermo Celis, Carlos Esparragoza, Bryan Castrillón, Yimmi Chará y Guillermo Paiva.