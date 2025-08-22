Actualizado:
Vie, 22/08/2025 - 14:57
Junior prepara sorpresa para visitar a Millonarios en Liga BetPlay
Junior defiende el primer lugar de la Liga BetPlay.
Junior de Barranquilla visitará este sábado 23 de agosto a Millonarios en el estadio El Campín en partido válido por la fecha 8 de la Liga BetPlay con el objetivo de sumar un buen resultado para defender el primer lugar del campeonato.
El equipo barranquillero es primero en el campeonato colombiano con 17 puntos, después de cinco victorias y dos empates y tratará de aprovechar el mal momento de Millonarios para ampliar su ventaja en la cima.
Junior prepara sorpresa Vs Millonarios
Para visitar a Millonarios, el director técnico 'rojiblanco' Alfredo Arias podría sorprender con algunos cambios en su alineación titular, teniendo en cuenta que Junior tendrá actividad el martes 26 de agosto frente a Atlético en los octavos de final de la Copa BetPlay.
Arias podría dejar en el banco de suplentes al defensor central Jermein Zidane Peña y al mediocampista Juan David Rivas.
En lugar del zaguero sería ubicado Daniel Rivera y por Rivas jugaría José Enamorad.
El resto del equipo que propondría Arias estaría conformado por Mauro Silveira, Yeison Suárez, Javier Báez, Edwin Herrera, Guillermo Celis, Carlos Esparragoza, Bryan Castrillón, Yimmi Chará y Guillermo Paiva.
Millonarios Vs Junior: fecha, hora y cómo VER EN VIVO la Liga BetPlay
El partido entre Millonarios con Junior por la fecha 8 de la Liga BetPlay se jugará este sábado 23 de agosto a partir de las 8:30 de la noche, horario colombiano.
El compromiso se podrá VER EN VIVO por Win Sports + y también tendrá transmisión por Antena 2 y Antena2.com.
