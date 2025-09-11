Actualizado:
Jue, 11/09/2025 - 15:55
Junior quiere darle golpe a Nacional: preparan oferta por Alfredo Morelos
El equipo 'rojiblanco' empezó la búsqueda de refuerzos para la temporada 2026.
A pesar de estar en plena competencia en la Liga BetPlay-2 de 2025, Junior de Barranquilla ya estaría preparando lo que sería la temporada 2026, por lo que habría iniciado la búsqueda de refuerzos.
Una de las falencias demostradas por el conjunto 'rojiblanco' ha estado en el frente de ataque, ante la ausencia de un centro delantero con contundencia.
Actualmente, Junior cuenta con el paraguayo Guillermo Paiva como principal referente en la ofesniva, pero el guaraní no ha contado con la continuidad deseada al sufrir algunos problemas físicos.
Junior le quitaría a Alfredo Morelos a Nacional
Este jueves 11 de septiembre se ha dado a conocer que desde Junior de Barranquilla se han fijado en el delantero Alfredo Morelos, quien se ha destacado en los últimos meses con la camiseta de Atlético Nacional.
Sin embargo, Morelos está vinculado a la institución 'verdolaga' con contrato en condición de préstamo, ya que sus derechos deportivos pertenecen al Santos de Brasil.
Según informaron Juan Salvador Barcenas y Pilar Velásquez, la posibilidad de que Morelos llegue a Junior está vigente, aunque en Atlético Nacional quieren retener al atacante.
El contrato de Morelos con el cuadro antioqueño está pactado hasta el 31 de diciembre de 2025, pero se en las oficinas del cuadro 'verdolaga' se espera llegar a un acuerdo con Santos para seguir contando con sus servicios.
Finalmente, el vínculo de Alfredo Morelos con Santos está pactado hasta diciembre de 2026, por lo que cualquier club que tenga en sus planes ficharlo deberá negociar algún tipo de transferencia o préstamo.
Otras noticias
Fuente
Antena 2