Junior quiere darle golpe a Nacional: preparan oferta por Alfredo Morelos

A pesar de estar en plena competencia en la Liga BetPlay-2 de 2025, Junior de Barranquilla ya estaría preparando lo que sería la temporada 2026, por lo que habría iniciado la búsqueda de refuerzos.

Una de las falencias demostradas por el conjunto 'rojiblanco' ha estado en el frente de ataque, ante la ausencia de un centro delantero con contundencia.

Actualmente, Junior cuenta con el paraguayo Guillermo Paiva como principal referente en la ofesniva, pero el guaraní no ha contado con la continuidad deseada al sufrir algunos problemas físicos.