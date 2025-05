Junior recibe buena noticia para los cuadrangulares: Farías celebra

Colombia jugará torneo amistoso en Egipto

Con el objetivo de adelantar la preparación para la Copa del Mundo, la Selección Colombia sub 20 llevará a cabo una concentración desde 20 al 28 de mayo en Barranquilla.

Posteriormente, el equipo nacional se desplazará a Egipto, en donde enfrentará al seleccionado local, Estados Unidos, Arabia Saudita e Islandia, desde el 29 de mayo al 11 de junio.

Convocatoria de la Selección Colombia sub 20

José Antonio Cavadía Pedraza – América de Cali – 20 May

Royner Andrés Benítez Hernández – Águilas Doradas – 20 May

Yeimar Jesus Mosquera Mosquera – Aston Villa Fc (ING) – 21 May

Luis Eduardo Mena Padilla – Atlético Huila – 20 May

Alejandro Ararat Díaz – Atlético Huila – 20 May

Simón García Valero – Atlético Nacional – 20 May

Luis Miguel Landázuri Cuenu – Atlético Nacional – 20 May

Elkin José Rivero Almario – Atlético Nacional – 20 May

Julián Andrés Bazán Medina – Deportivo Pereira F.C. S.A. – 20 May

Juan David Arizala Micolta – Independiente Medellín – 20 May

Keimer Sandoval Rodríguez – Fk Crvena Zvezda (SRB) – 25 May

Jordan Javier García Bonett – Fortaleza CEIF – 20 May

Emilio Aristizabal Chavarriaga – Fortaleza CEIF – 20 May

Kevin Estiven Chaverra Martínez – Independiente Santa Fe – 20 May

Kener González Mosquera – Internacional F.C. De Palmira – 20 May

Joel Sebastián Romero Hurtado- América de Cali – 20 May

John Edwin Montaño Preciado – Lommel Sk (BEL) – 20 May

Jhohan Camilo Amaya Lucumí – Tauro FC (PAN) – 20 May

Carlos Eduardo Sarabia Barrios – Millonarios FC – 20 May

Jhoan Hernández Mejia – Millonarios FC – 20 May

Óscar Andrés Perea Abonce – RC Strasbourg Alsace (FRA) – 21 May

Weimar Enrique Vivas Palacios – Red Bull Bragantino (BRA) – 20 May

Jhon Alexander Rentería Arias – Sarmiento (ARG) – 20 May