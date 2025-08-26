Junior recibe la mejor noticia para la Liga BetPlay: recupera referente

La Liga BetPlay está a punto de llegar a la mitad del "todos contra todos" en donde Junior de Barranquilla se ha convertido en uno de los protagonistas al haber comandado la tabla de posiciones en la mayoría de las jornadas que se han disputado hasta el momento.

El cuadro encabezado por Alfredo Arias solamente ha perdido uno de los encuentros a lo largo de las ocho jornadas y fue recientemente contra Millonarios. Aún así sigue siendo líder indiscutible y también se mantiene con vida en la Copa BetPlay, por lo que la carga de los dos torneos será más exigente, pero el estratega uruguayo recibiría una buena noticia para afrontar ambas competencias y es el regreso de Didier Moreno.

Le puede interesar: Junior en lo alto; Cali perdió chance de oro: posiciones de Liga BetPlay tras fecha 8

Didier Moreno recibió alta médica para volver a jugar con Junior

El volante de 33 años volvió a encender las alarmas en Junior de Barranquilla, ya que en las últimas temporadas ha sufrido una serie de delicadas lesiones que no le han permitido estar en óptima forma, tanto para el estratega Cesar Farías y Alfredo Arias.

En esta nueva temporada bajo el mando de Alfredo Arias ha tenido la oportunidad de jugar tan solo tres partidos, 186 minutos entre Liga BetPlay y Copa BetPlay. Fue justo en el duelo de copa contra Atlético Huila cuando se le notó con molestias físicas y la preocupación creció cuando no se le vio convocado en el duelo contra Envigado y, posteriormente, Arias lo confirmó.