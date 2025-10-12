Junior se afianzó en los ocho y acaricia clasificación; Alianza se complica

Un duelo con realidades distintas en términos de la tabla, pero con escenarios similares en la pelea por sellar la clasificación. Alianza Valledupar hizo las veces de local contra un Junior de Barranquilla que buscaba sellar su entrada dentro de los cuadrangulares de manera anticipada.

El triunfo de Alianza los iba a meter dentro de los ocho, además, aprovechando la caída de Independiente Santa Fe que abrió la jornada el domingo. Por su parte, si Junior se quedaba con la victoria, tomaba el liderato de manera parcial, a la espera de que Atlético Bucaramanga juegue contra Unión Magdalena, minutos más tarde.

Alianza y Junior brindaron un gran partido con opciones de lado y lado, pero con un único tanto que le dio la victoria al conjunto juniorista para tomar le liderato momentáneamente.

TIROS EN EL PALO, UN PENAL QUE NO FUE Y EMPATE A CEROS EN LA PRIMERA PARTE

Desde los primeros minutos, Alianza Valledupar se tomó confianza en un Armando Maestre Pavajeau a remontar, en su mayoría, apoyando al Junior de Barranquilla. La primera acción fue a los nueve minutos con un remate de Edwin Torres que se fue perdido por encima.

La propuesta inicialmente fue de Alianza que contó con una importante llegada a través de los remates de larga distancia. Winston Fernández sacó un latigazo centrado que salvó Mauro Silveira. Junior se acercó a los 19 minutos con un desborde de Edwin Herrera, un centro para Didier Moreno que de primera remató, pero su disparo se fue por encima del larguero.

Nueva llegada de Junior que buscó por un centro, esta vez con Guillermo Paiva desbordando y centrando para la llegada de Andrés Rodríguez, pero su testarazo contra el piso se perdió por arriba. Era una inmejorable opción que no pudo subir al marcador.

Winston Fernández sacó un latigazo sobre los 39 minutos y con un Mauro Silveira vencido, el palo se convirtió en el mejor aliado para el cuadro barranquillero que evitó la caída del pórtico. Nuevamente, en duelos de uruguayos, Silveira le ganó la pelea a Fernández en un remate que salvó.

La última jugada fue polémica con un centro de Edwin Torres que pegó en la mano de Daniel Rivera. No lo pensaron dos veces con el señalamiento al punto penal, Sin embargo, al ver el VAR, la pelota conecta primero con el talón del zaguero y luego impactó en la extremidad. Se anuló la jugada y se fueron en ceros al descanso.

UN PENAL LE DIO LA VICTORIA AL JUNIOR

La primera parte se acabó con una pena máxima que no se señaló para Alianza FC y la segunda etapa comenzó con un penal que sí se pitó para el cuadro visitante. En un balón dividido, desde el suelo Kalazán Suárez conectó la pelota con la mano en el área y decretaron pena máxima.

Minutos antes, Andrés Rodríguez dejó su lugar y Edwin Herrera se hizo cargo del cobro. Juan Camilo Chaverra no pudo detener la ejecución y firmó el único gol del partido. Alianza inquietó en los siguientes minutos, pero nada pudo detener a Mauro Silveira.

De hecho, otra vez el palo fue determinante para salvar al Junior de nueva cuenta. Jesús Muñoz sacó un latigazo en busca del segundo palo que impactó en el travesaño.

Con esta victoria, Junior se mete en el liderato con 28 unidades, a la espera de lo que pase con Atlético Bucaramanga. Por su parte, Alianza FC se complicó con las aspiraciones de clasificar. Tenían una chance de oro después de la derrota de Santa Fe. En la próxima fecha, los aliancistas visitarán a Águilas Doradas, mientras que los barranquilleros recibirán al Deportivo Pereira.