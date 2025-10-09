¿Junior se duerme? perdería a su gran figura de 2025

Guillermo Paiva se iría de Junior

A pesar del buen rendimiento demostrado, Guillermo Paiva no tiene asegurada su continuidad en Junior, ya que su contrato en condición de préstamo vence el 31 de diciembre de 2025.

Este jueves 9 de octubre, Regis Marques Chedid, representante del futbolista, habló en Radio Monumental AM 1080 de Paraguay en donde explicó que hasta el momento él ni Olimpia han recibido alguna comunicación por parte de Junior con el objetivo de negociar por el atacante.

"Todavía no tenemos ninguna propuesta de Junior. La idea es aprovechar y que sea lo mejor para él y para Olimpia", dijo Marques.

Antes esta situación, se espera que Paiva retorne al final de su contrato con Junior a Olimpia de Paraguay, en donde se definirá su futuro.