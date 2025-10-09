Actualizado:
¿Junior se duerme? perdería a su gran figura de 2025
El equipo 'rojiblanco' perdería a uno de los jugadores más importantes de la temporada 2025.
Junior de Barranquilla ha sido gran protagonista de la Liga BetPlay del segundo semestre de 2025 al ocupar los primeros puestos del certamen, luego de siete victorias, cuatro empates y tres derrotas.
Uno de los jugadores más destacados que ha tenido el plantel que dirige Alfredo Arias es el delantero paraguayo Guillermo Paiva, que ha anotado cinco goles y tenido gran aporte en las acciones ofensivas del cuadro 'rojiblanco'.
Guillermo Paiva se iría de Junior
A pesar del buen rendimiento demostrado, Guillermo Paiva no tiene asegurada su continuidad en Junior, ya que su contrato en condición de préstamo vence el 31 de diciembre de 2025.
Este jueves 9 de octubre, Regis Marques Chedid, representante del futbolista, habló en Radio Monumental AM 1080 de Paraguay en donde explicó que hasta el momento él ni Olimpia han recibido alguna comunicación por parte de Junior con el objetivo de negociar por el atacante.
"Todavía no tenemos ninguna propuesta de Junior. La idea es aprovechar y que sea lo mejor para él y para Olimpia", dijo Marques.
Antes esta situación, se espera que Paiva retorne al final de su contrato con Junior a Olimpia de Paraguay, en donde se definirá su futuro.
¿Junior quiere a Miguel Ángel Borja?
De cara a la temporada 2026, en las últimas horas se ha dado a conocer que Junior de Barranquilla estaría interesado en el delantero Miguel Ángel Borja como refuerzo de lujo para el próximo año.
Al atacante colombiano se le termina su contrato con River Plate en diciembre del presente año y no se estaría negociando su renovación.
Teniendo en cuenta este panorama, Junior intentaría hacer una oferta para volver a contar con sus servicios.
Sin embargo, se ha mencionado que Borja también tendría sobre la mesa propuesta del fútbol mexicano.
