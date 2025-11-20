Junior se planta contra Nacional en cuadrangulares: "No le voy a dar ventajas"

Este miércoles arrancaron las emociones de los cuadrangulares semifinales para el Junior de Barranquilla que le tocó un difícil grupo lidiando contra tres grandes del Fútbol Profesional Colombiano. Su debut fue contra el Deportivo Independiente Medellín, un viejo conocido de Alfredo Arias.

En condición de local, Junior triunfó con un solitario tanto de Didier Moreno que fue suficiente para llevarse los tres puntos y encaminarse en la parte alta de la tabla de posiciones de su respectiva zona a la espera de que Atlético Nacional reciba la visita del América de Cali.

Junior tendrá que revalidar lo hecho en el debut ante América en Cali y frente a Atlético Nacional con una sede alterna, dado que el Estadio Atanasio Girardot no estará disponible por un concierto que impedirá la utilización del recinto deportivo para el miércoles 26 de noviembre.

Atlético Nacional buscó alternativas, una de ellas fue trasladarse a la altura de Manizales a más de 2,100 metros sobre el nivel del mar, misma altitud que Guarne donde queda la sede de entrenamiento del cuadro verdolaga. La respuesta de Alfredo Arias fue clara.

“NO LE VOY A DAR VENTAJA”; ALFREDO ARIAS SOBRE EL RECHAZO A LA SEDE PARA EL NACIONAL VS JUNIOR

Manizales partía como la posibilidad para acoger este compromiso entre Atlético Nacional vs Junior de Barranquilla. Sin embargo, la decisión de jugar en una sede alterna debe ser mancomunada por los dos equipos y este no fue el caso con el rechazo del cuadro atlanticense.

En ese orden de ideas, se seguirá buscando la sede posible para que se cumpla con este encuentro de la tercera fecha de los cuadrangulares. Alfredo Arias explicó en la rueda de prensa por qué se opusieron a jugar en Manizales, “sí, claro que tengo opinión, cómo no voy a tenerla si es algo fundamental. Hay un principio en las definiciones de partidos que es la de no tener ventajas extradeportivas”, inició el charrúa.

Posteriormente, afirmó que, “Nacional tiene su sede en Medellín, nosotros queremos jugar el partido en su sede. No se puede hacer, lo entendemos, estamos de acuerdo. Nacional entrena a 2,000 metros en Guarne. Yo estuve allá en el equipo del frente en Medellín. No le voy a dar ventajas, pretendo que no se la de nadie, pero yo menos, como técnico, vamos a donde tengamos que ir, pero que sea sin ventajas deportivas”.

Con eso queda claro que el Junior no le va a regalar nada a nadie, mucho menos a Atlético Nacional en medio de las dudas que hay con la posible sede para cumplir con el calendario de la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales. Jugar en Manizales ya está más que descartado y habrá que esperar novedades con el estadio que acogerá este duelo.