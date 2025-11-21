Actualizado:
Vie, 21/11/2025 - 16:16
Junior se quedaría sin una de sus joyas para 2026: "hay interés formal"
El equipo barranquillero está dispuesto a negociar la salida del jugador.
En pleno desarrollo de los cuadrangulares en la presente Liga BetPlay, el mercado de fichajes ya se moviendo en el fútbol colombiano, donde los clubes van analizando posibles refuerzos para mejorar sus plantillas o suplir algunas bajas que se pueden presentar.
Pues bien, uno de los equipos de la Liga BetPlay que no pueden descuidar el mercado de fichajes es el Junior de Barranquilla, más aún cuando ha llegado información de un fuerte interés del extranjero por uno de sus más prometedores futbolistas.
Lea también: UEFA puso mano dura a Luis Díaz: revelan la sanción en Champions
En otras noticias: la polémica elección del estadio para el duelo entre Nacional y Junior
Junior podría despedirse de una de sus joyas en 2026
El equipo barranquillero dirigido por el técnico Alfredo Arias, está dispuesto a negociar el traspaso del delantero Joel Canchimbo al fútbol mexicano o la MLS, esto, luego de recibir el interés formal de clubes provenientes de esos países.
Así lo confirmó el periodista Felipe Sierra, mencionando que el extremo izquierdo de la Selección Colombia Sub-20 podría salir de Junior en el próximo mercado de fichajes ante las posibles ofertas que puedan llegar.
El Mundial Sub-20; una buena vitrina para los futbolistas
Tras lo que fue la participación del equipo ‘Tricolor’ en el más reciente Mundial de la categoría Sub-20 (donde Colombia quedó eliminado en semifinales ante Argentina), el delantero del Junior pudo darse a conocer de manera internacional y demostrar sus capacidades, un desempeño que llamó la atención de clubes del extranjero, que ven en Joel una pieza con bastante proyección hacia el futuro.
Cabe recordar que Canchimbo anotó un gol en seis partidos disputados con la Selección Colombia Sub-20 en el certamen orbital, además, ha logrado destacarse con Junior en este segundo semestre del año, marcando 2 goles en cinco partidos jugados en la fase de todos contra todos de la presente Liga BetPlay.
Fuente
Antena 2