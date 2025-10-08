Junior se reforzaría con un extremo 'top' de la Liga Betplay

Junior FC analiza jugadores para reforzarse de cara al 2026 y los atlanticenses parecen ser su debilidad, pues siempre hay un futbolista del departamento que suena para sumarse al equipo, y desde ya se le acercaría una oferta.

Michael Barios podría ser nuevo jugador de Junior

Pues surgió la posibilidad de que Michael Barrios sea nuevo jugador de Junior. A sus 34 años, el barranquillero podría no renovar con Once Caldas, y así abrirse paso para sumarse al equipo de su ciudad, posiblemente cumpliendo un sueño.

El jugador, quien se ha convertido en uno de los extremos más interesantes del fútbol colombiano, tiene contrato con Once Caldas hasta el 31 de diciembre de este año, y si bien el club Blanco le hará una oferta de renovación, Barrios parece dispuesto a escuchar a otros equipos.

Y ahí es donde entra Junior con su poderío económico y el plus de ser un equipo de una zona que le gusta a la mayoría de jugadores colombianos para desempeñarse. Realmente es posible que Michael Barrios se sume al Tiburón.