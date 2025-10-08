Actualizado:
Mié, 08/10/2025 - 17:35
Junior se reforzaría con un extremo 'top' de la Liga Betplay
Pese a que el certamen está en curso, desde ya se adelantan diálogos pensando en el mercado de fichajes.
Junior FC analiza jugadores para reforzarse de cara al 2026 y los atlanticenses parecen ser su debilidad, pues siempre hay un futbolista del departamento que suena para sumarse al equipo, y desde ya se le acercaría una oferta.
Puede leer: La Selección Colombia ya tiene rival para cuartos del Mundial sub 20
Michael Barios podría ser nuevo jugador de Junior
Pues surgió la posibilidad de que Michael Barrios sea nuevo jugador de Junior. A sus 34 años, el barranquillero podría no renovar con Once Caldas, y así abrirse paso para sumarse al equipo de su ciudad, posiblemente cumpliendo un sueño.
El jugador, quien se ha convertido en uno de los extremos más interesantes del fútbol colombiano, tiene contrato con Once Caldas hasta el 31 de diciembre de este año, y si bien el club Blanco le hará una oferta de renovación, Barrios parece dispuesto a escuchar a otros equipos.
Y ahí es donde entra Junior con su poderío económico y el plus de ser un equipo de una zona que le gusta a la mayoría de jugadores colombianos para desempeñarse. Realmente es posible que Michael Barrios se sume al Tiburón.
La información la suministró el periodista Alexis Rodríguez, quien afirmó que la negociación entre Once Caldas y Michael Barrios para su renovación se conversará entre noviembre y diciembre, por lo que Junior pretende adelantarse.
La trayectoria de Michael Barrios, posible refuerzo de Junior
Michael Barrios, barranquillero de 34 años, debutó en Universidad Autónoma (2011 - 2014), pasó por FC Dallas (2015 - 2021), Colorado Rapids (2021 - 2023) y Los Ángeles Galaxy (2023) en Estados Unidos, luego llegó a América (2024) y en ese mismo año se unió a Once Caldas.
Le puede interesar: Cali vs América cambia de fecha y horario
En sus estadísticas, Michael Barrios tiene que ha disputado 544 partidos como profesional, dejando un saldo de 109 goles y 81 asistencias. Actualmente es uno de los jugadores más desequilibrantes del fútbol colombiano.
Fuente
Antena 2