Junior se vuelve a ilusionar en Liga BetPlay: jugadores recuperó nivel

Junior se ilusiona con el nivel de José Enamorado

La victoria sobre Llaneros generó ilusión en la afición de Junior, teniendo en cuenta el rendimiento individual demostrado por algunos jugadores y el trabajo colectivo del equipo.

Uno de los futbolistas que más llamó la atención fue José Enamorado, que volvió a ser titular y figura en Junior al participar en tres de los cuatro goles del equipo 'rojiblanco'.

En rueda de prensa posterior al equipo, Enamorado se mostró contento por el nivel demostrado y el aporte que le dio a sus compañeros.

"Gracias a la confianza del profe, de los compañeros y al trabamos que venimos haciendo. Trabajamos día a día para mejorar en el juego y plasmar en la cancha lo que hacemos en los entrenamientos. Estoy contento por que me están saliendo las cosas. Toca trabajar más duro. Hay que seguir por la senda de la victoria", dijo.