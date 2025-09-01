Actualizado:
Lun, 01/09/2025 - 11:18
Junior se vuelve a ilusionar en Liga BetPlay: jugadores recuperó nivel
Junior sigue líder de la Liga BetPlay.
Junior de Barranquilla dejó atrás la dura derrota sufrida ante Millonarios y con una contundente goleada 4-0 superó a Llaneros en la fecha 9 de la Liga BetPlay.
Con la victoria, el equipo 'rojiblanco' se afianzó en la primera posición del campeonato al llegar a 20 unidades, luego de seis victorias, dos empates y una derrota.
Junior se ilusiona con el nivel de José Enamorado
La victoria sobre Llaneros generó ilusión en la afición de Junior, teniendo en cuenta el rendimiento individual demostrado por algunos jugadores y el trabajo colectivo del equipo.
Uno de los futbolistas que más llamó la atención fue José Enamorado, que volvió a ser titular y figura en Junior al participar en tres de los cuatro goles del equipo 'rojiblanco'.
En rueda de prensa posterior al equipo, Enamorado se mostró contento por el nivel demostrado y el aporte que le dio a sus compañeros.
"Gracias a la confianza del profe, de los compañeros y al trabamos que venimos haciendo. Trabajamos día a día para mejorar en el juego y plasmar en la cancha lo que hacemos en los entrenamientos. Estoy contento por que me están saliendo las cosas. Toca trabajar más duro. Hay que seguir por la senda de la victoria", dijo.
Enamorado retomó su mejor nivel
El nivel demostrado por José Enamorado contra Llaneros ilusiona a la afición de Junior, teniendo en cuenta que en el segundo semestre de 2023 fue clave en el equipo que conquistó el título de la Liga BetPlay.
A pesar de haberse convertido en una de las figuras del equipo, el extremo no tuvo un buen 2024, por lo que perdió la titularidad.
Con Alfredo Arias, Enamorado ha retomado la confianza y ha recibido la oportunidad de brillar.
Fuente
Antena 2