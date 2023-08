Viera 'pide cacao' para volver a Junior: polémica comparación con Nacional, América y Millonarios

Sebastián Viera sigue dando de que hablar en Colombia pesé a su marcha del Junior de Barranquilla. El arquero uruguayo parecía tener todo listo para jugar con otro equipo del FPC, pero terminó descartando esa posibilidad.

El guardameta charrúa manifestó que no jugaría en Colombia ante un equipo que compitiera con el cuadro tiburón. Además, el ex Nacional de Montevideo fue contundente sobre la posibilidad de llegar a otras ligas del continente.

Durante una entrevista con el diario ‘El País’ de Uruguay, el 'ángel' fue contundente sobre lo que piensa del fútbol colombiano y las comparaciones entre Junior y otros equipos, especialmente en referencia con Nacional, América y Millonarios.

“Son 10 millones de hinchas y es el equipo más grande de todos. Jugué 12 años y medio y fui capitán en 11. Te exigen como en Nacional: tenés que ir a rendir; no esperan procesos, sino rendimientos. Por algo te pagan lo que te pagan y tenés las comodidades que tenés”, dijo el charrúa en referencia a la pregunta sobre cuál es el equipo más grande en Colombia.

Para el del Río de la Plata, su salida fue de buena manera y reveló las opciones para su futuro.“Fue una despedida muy linda, con 50.000 personas. Fue espectacular. Si me tengo que retirar hoy, lo hago tranquilo. Ya dije que, si no me salía algo de Nacional, Arabia o Estados Unidos, dejaba. Y lo sigo manteniendo”.

Después de un proceso de varios años como capitán del cuadro barranquillero, el ex arquero de la celeste quedó convencido de la grandeza del cuadro rojiblanco. Sin embargo, para el público en general el conjunto caribeño aúna está un escalón por debajo de verdolagas, escarlatas y embajadores.