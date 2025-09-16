Junior sorprende a sus hinchas: se confirmó novedad para visitar a Medellín

Junior estrenará uniforme Vs Medellín

En el partido contra Medellín, programado para el domingo 21 de septiembre a partir de las 6:20 de la tarde, Junior de Barranquilla tiene previsto estrenar su tercer uniforme.

La tercera indumentaria del equipo 'rojiblanco' ha generado polémica ya que se trata de un homenaje a la ciudad de Barranquilla.

El uniforme es una camiseta en tonalidad roja con detalles en verde y amarillo, los mismos colores de la bandera de la capital del departamento del Atlántico.

A pesar de que la indumentaria ha generado polémica, la marca deportiva Adidas habría acordado con los dos equipos, a los cuales viste, que se estrenen los uniformes.