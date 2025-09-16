Actualizado:
Mar, 16/09/2025 - 11:29
Junior sorprende a sus hinchas: se confirmó novedad para visitar a Medellín
El equipo 'rojiblanco' quiere defender el primer lugar de la Liga BetPlay.
Junior de Barranquilla quiere volver al triunfo en la Liga BetPlay, después de registrar dos fechas sin victorias en las que cayó como visitante con Unión Magdalena y empató en condición de local con La Equidad.
A pesar de los malos resultados, el equipo 'rojiblanco' sigue líder del certamen con 21 puntos y en la fecha 12 visitará a Deportivo Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot.
Junior estrenará uniforme Vs Medellín
En el partido contra Medellín, programado para el domingo 21 de septiembre a partir de las 6:20 de la tarde, Junior de Barranquilla tiene previsto estrenar su tercer uniforme.
La tercera indumentaria del equipo 'rojiblanco' ha generado polémica ya que se trata de un homenaje a la ciudad de Barranquilla.
El uniforme es una camiseta en tonalidad roja con detalles en verde y amarillo, los mismos colores de la bandera de la capital del departamento del Atlántico.
A pesar de que la indumentaria ha generado polémica, la marca deportiva Adidas habría acordado con los dos equipos, a los cuales viste, que se estrenen los uniformes.
Medellín Vs Junior: hora y cómo VER EN VIVO la Liga BetPlay
El partido entre Medellín y Junior por la fecha 12 de la Liga BetPlay se jugará este domingo 21 de septiembre a partir de las 6:20 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot.
El compromiso se verá EN VIVO por Win Sports + y contará con transmisión de Antena 2 y Antena2.com.
Fuente
Antena 2