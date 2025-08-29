Actualizado:
Vie, 29/08/2025 - 08:40
Junior sufre baja de última hora de un titular en la Liga BetPlay
Junio recibe a Llaneros en la fecha 9 de la Liga BetPlay.
Junior de Barranquilla recibe este viernes 29 de agosto a Llaneros FC en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en partido de la fecha 9 de la Liga BetPlay Dimayor. El equipo 'rojiblanco' afronta el compromiso con el objetivo de sacudirse de la dura derrota sufrida en la jornada anterior ante Millonarios.
Para el encuentro contra la institución de Villavicencio, el director técnico Alfredo Arias sufrió una importante baja por un problema físico.
Junior sufrió la baja de un titular
En la lista de convocados para enfrentar a Llaneros, Junior de Barranquilla no incluyó al mediocampista Guillermo Celis, quien se ha convertido en una de las figuras del equipo, desde que regresó al cuadro 'rojiblanco' para el segundo semestre de 2025.
Celis, que incluso ha portado la cinta de capitán, presentó un problema muscular después de la derrota ante Millonarios y durante las más recientes jornadas de entrenamiento.
Ante esta situación, el mediocampista fue descartado de la convocatoria para el partido contra Llaneros de este viernes 29 de agosto.
En lugar de Celis, Junior podrá contar con Fabián Ángel, Carlos Esparragoza y Didier Moreno.
Convocatoria de Junior Vs Llaneros
Porteros:
Mauro Silveira y Jaime Acosta
Defensas
Edwin Herrera, Jermein Peña, Daniel Rivera, Yeison Suárez, Javier Báez y Jhomier Guerrero
Mediocampistas
Miguel Agámez, Carlos Esparragoza, Fabián Ángel Didier Moreno, Jesús Rivas, Bryan Castrillón, José Enamorado, Joel Canchimbo y Yimmi Chará.
Delantero
Guillermp Paiva, Teófilo Gutiérrez y Steven Rodríguez
Fuente
Antena 2