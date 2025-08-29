Junior sufre baja de última hora de un titular en la Liga BetPlay

Junior sufrió la baja de un titular

En la lista de convocados para enfrentar a Llaneros, Junior de Barranquilla no incluyó al mediocampista Guillermo Celis, quien se ha convertido en una de las figuras del equipo, desde que regresó al cuadro 'rojiblanco' para el segundo semestre de 2025.

Celis, que incluso ha portado la cinta de capitán, presentó un problema muscular después de la derrota ante Millonarios y durante las más recientes jornadas de entrenamiento.

Ante esta situación, el mediocampista fue descartado de la convocatoria para el partido contra Llaneros de este viernes 29 de agosto.

En lugar de Celis, Junior podrá contar con Fabián Ángel, Carlos Esparragoza y Didier Moreno.