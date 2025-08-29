Cargando contenido

Junior de Barranquilla en la fecha 8 de la Liga BetPlay
Junior de Barranquilla en la fecha 8 de la Liga BetPlay
Camila Díaz - RCN Radio/Antena 2
Liga Betplay
Actualizado:
Vie, 29/08/2025 - 08:40

Junior sufre baja de última hora de un titular en la Liga BetPlay

Junio recibe a Llaneros en la fecha 9 de la Liga BetPlay.

Junior de Barranquilla recibe este viernes 29 de agosto a Llaneros FC en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en partido de la fecha 9 de la Liga BetPlay Dimayor. El equipo 'rojiblanco' afronta el compromiso con el objetivo de sacudirse de la dura derrota sufrida en la jornada anterior ante Millonarios.

Para el encuentro contra la institución de Villavicencio, el director técnico Alfredo Arias sufrió una importante baja por un problema físico.

Lea también
Image
Junior - 2025

Respira Junior; figura del equipo no será convocado por su selección

Ver más

Junior sufrió la baja de un titular

En la lista de convocados para enfrentar a Llaneros, Junior de Barranquilla no incluyó al mediocampista Guillermo Celis, quien se ha convertido en una de las figuras del equipo, desde que regresó al cuadro 'rojiblanco' para el segundo semestre de 2025.

Celis, que incluso ha portado la cinta de capitán, presentó un problema muscular después de la derrota ante Millonarios y durante las más recientes jornadas de entrenamiento.

Ante esta situación, el mediocampista fue descartado de la convocatoria para el partido contra Llaneros de este viernes 29 de agosto.

En lugar de Celis, Junior podrá contar con Fabián Ángel, Carlos Esparragoza y Didier Moreno.

Lea también
Image
Alfredo Arias fue contundente con Teófilo Gutiérrez en Junior

Arias le pone ultimátum a Teo Gutiérrez para seguir jugando en Junior

Ver más

Convocatoria de Junior Vs Llaneros

Porteros:
Mauro Silveira y Jaime Acosta

Defensas
Edwin Herrera, Jermein Peña, Daniel Rivera, Yeison Suárez, Javier Báez y Jhomier Guerrero

Mediocampistas
Miguel Agámez, Carlos Esparragoza, Fabián Ángel Didier Moreno, Jesús Rivas, Bryan Castrillón, José Enamorado, Joel Canchimbo y Yimmi Chará.

Delantero
Guillermp Paiva, Teófilo Gutiérrez y Steven Rodríguez

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Escudo del Junior de Barranquilla

Junior

Imagen
Liga Betplay

Liga Betplay

Imagen

Alfredo Arias

Cargando más contenidos

Fin del contenido