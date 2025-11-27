Junior sufre en cuadrangulares: se confirman bajas para la fecha 4

Junior sufre 2 bajas para la fecha 4 de cuadrangulares

A pesar del optimismo despertado, en Junior de Barranquilla hay una gran preocupación para afrontar la fecha 4 de los cuadrangulares semifinales, en la que recibirá en el estadio Metropolitano a Atlético Nacional.

Y es que el director técnico Alfredo Arias no podrá contar con sus defensores centrales titulares.

Se trata del paraguayo Javier Báez y de Jermein Zidane Peña.

Báez sufrió un esguince de primer grado en una de sus rodillas en el triunfo 1-0 sobre Medellín, por lo que ha sido baja en los compromisos contra América y Nacional.

El zaguero paraguayo no ha retomado los entrenamientos, por lo que no estará disponible para la fecha 4.

Por otro lado, Jermein Zidane Peña vio la tarjeta roja en la noche del miércoles 26 de noviembre, en el empate 1-1 en condición de visita con Nacional.