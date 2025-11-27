Actualizado:
Jue, 27/11/2025 - 12:45
Junior sufre en cuadrangulares: se confirman bajas para la fecha 4
El equipo 'rojiblanco' es líder del grupo A con 5 puntos y en la fecha 4 recibirá a Atlético Nacional.
Junior de Barranquilla ha sido gran protagonista de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay al ser el actual líder del grupo A con cinco puntos, después de empatar en condición de visita en la tercera fecha frente a Atlético Nacional.
A pesar de haber llegado a esta etapa de certamen con algunas dudas, teniendo en cuenta los altibajos deportivos demostrados en la fase regular, los dirigidos por Alfredo Arias han generado gran ilusión en la afición, luego de superar como local a Medellín y registrar dos empates por fuera del estadio Metropolitano.
Junior sufre 2 bajas para la fecha 4 de cuadrangulares
A pesar del optimismo despertado, en Junior de Barranquilla hay una gran preocupación para afrontar la fecha 4 de los cuadrangulares semifinales, en la que recibirá en el estadio Metropolitano a Atlético Nacional.
Y es que el director técnico Alfredo Arias no podrá contar con sus defensores centrales titulares.
Se trata del paraguayo Javier Báez y de Jermein Zidane Peña.
Báez sufrió un esguince de primer grado en una de sus rodillas en el triunfo 1-0 sobre Medellín, por lo que ha sido baja en los compromisos contra América y Nacional.
El zaguero paraguayo no ha retomado los entrenamientos, por lo que no estará disponible para la fecha 4.
Por otro lado, Jermein Zidane Peña vio la tarjeta roja en la noche del miércoles 26 de noviembre, en el empate 1-1 en condición de visita con Nacional.
Los defensas disponibles en Junior
Teniendo en cuenta las bajas de Báez y Peña, el entrenador Alfredo Arias cuenta con Daniel Rivera, Lucas Monzón, José Abad Cuenú y el su 20 Carlos Olmos para ocupar la posición de defensa central.
Rivera ha tenido cierta regularidad, mientras que Monzón reapareció como alternativa en la igualdad con Nacional.
En el caso de José Cuenú, el zaguero volverá a estar disponible, después de pagar dos fechas de sanción.
Finalmente, Olmos no ha tenido la oportunidad de debutar como profesional.
Antena 2