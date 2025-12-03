Junior sufre nueva baja Vs América en cuadrangulares

Junior sufre nueva baja para recibir a América

A pocas horas para el partido se dio a conocer que Junior de Barranquilla sufrió una segunda baja.

Se trata del defensa central paraguayo Cristian Javier Báez, quien salió de la concentración 'rojiblanca', al no estar al 100% de sus condiciones.

Báez sufrió un esguince de primer grado en una de sus rodillas, después de la fecha 1, cuando Junior superó a Medellín.

A pesar de que retomó los entrenamientos, el zaguero no cuenta con el aval médico y fue descartado.

La baja de Báez se suma a la de Jesús David Rivas, quien no podrá sumar minutos, ya que tendrá que pagar una fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas.