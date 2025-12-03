Cargando contenido

Junior perdió jugador por lesión
Junior perdió jugador por lesión.
Dimayor
Liga Betplay
Actualizado:
Mié, 03/12/2025 - 16:43

Junior sufre nueva baja Vs América en cuadrangulares

Junior recibirá a América en la fecha 5 de los cuadrangulares.

Junior de Barranquilla se prepara para recibir este jueves 4 de diciembre a América de Cali en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en partido válido por la fecha 5 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

El equipo 'rojiblanco' afronta el compromiso con la misión de sumar una nueva victoria para asegurar la clasificación a la gran final. Antes del encuentro, los dirigidos por Alfredo Arias son líderes del grupo A con 8 puntos, mientras que América se ubica en la segunda posición con cinco unidades.

Junior sufre nueva baja para recibir a América

A pocas horas para el partido se dio a conocer que Junior de Barranquilla sufrió una segunda baja. 

Se trata del defensa central paraguayo Cristian Javier Báez, quien salió de la concentración 'rojiblanca', al no estar al 100% de sus condiciones.

Báez sufrió un esguince de primer grado en una de sus rodillas, después de la fecha 1, cuando Junior superó a Medellín.

A pesar de que retomó los entrenamientos, el zaguero no cuenta con el aval médico y fue descartado.

La baja de Báez se suma a la de Jesús David Rivas, quien no podrá sumar minutos, ya que tendrá que pagar una fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas.

Junior Vs América: fecha, hora y cómo ver los cuadrangulares de la Liga BetPlay

El partido entre Junior contra América por la fecha 5 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay se jugará este jueves 4 de diciembre a partir de las 8:25 de la noche en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

El compromiso se podrá VER EN VIVO por Win Sports + y también contará con transmisión de LAFM.

