Junior sufre nueva baja Vs América en cuadrangulares
Junior recibirá a América en la fecha 5 de los cuadrangulares.
Junior de Barranquilla se prepara para recibir este jueves 4 de diciembre a América de Cali en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en partido válido por la fecha 5 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.
El equipo 'rojiblanco' afronta el compromiso con la misión de sumar una nueva victoria para asegurar la clasificación a la gran final. Antes del encuentro, los dirigidos por Alfredo Arias son líderes del grupo A con 8 puntos, mientras que América se ubica en la segunda posición con cinco unidades.
Junior sufre nueva baja para recibir a América
A pocas horas para el partido se dio a conocer que Junior de Barranquilla sufrió una segunda baja.
Se trata del defensa central paraguayo Cristian Javier Báez, quien salió de la concentración 'rojiblanca', al no estar al 100% de sus condiciones.
Báez sufrió un esguince de primer grado en una de sus rodillas, después de la fecha 1, cuando Junior superó a Medellín.
A pesar de que retomó los entrenamientos, el zaguero no cuenta con el aval médico y fue descartado.
La baja de Báez se suma a la de Jesús David Rivas, quien no podrá sumar minutos, ya que tendrá que pagar una fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas.
Junior Vs América: fecha, hora y cómo ver los cuadrangulares de la Liga BetPlay
El partido entre Junior contra América por la fecha 5 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay se jugará este jueves 4 de diciembre a partir de las 8:25 de la noche en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.
El compromiso se podrá VER EN VIVO por Win Sports + y también contará con transmisión de LAFM.
