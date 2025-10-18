Cargando contenido

Junior - Liga Betplay 2025-II
Colprensa
Liga Betplay
Sáb, 18/10/2025 - 09:37

Junior sufre sanción antes de la fecha 16 de la Liga BetPlay

El equipo 'rojiblanco' fue reportado en la resolución 105 del Comité de Disciplina del Campeonato de Fútbol Profesional.

Junior de Barranquilla recibió en las últimas horas una mala noticia antes de enfrentar a Deportivo Pereira por la fecha 16 de la Liga BetPlayY es que en la resolución 105 del Comité Disciplinario del Campeonato de Fútbol Profesional se reportó una sanción que deberá cumplir el conjunto 'rojiblanco'.

Se trata de una multa de "un millón setecientos setenta y nueve mil trescientos setenta y cinco pesos ($1.779.375) por incurrir en la infracción descrita en el literal d) del artículo 78 del CDU de la FCF, en el partido disputado por los Cuartos de Final (Ida) de la Copa BetPlay DIMAYOR 2025, entre el Club Deportivo Popular F.C.S.A. y el Club América de Cali S.A.". 

Según el informe del comisario de campo, Junior retrasó en tres minutos el inicio del segundo tiempo del partido contra América de Cali en el estadio Pascual Guerrero por la vuelta de los cuartos de final en la Copa BetPlay.

“El inicio de la segunda parte del juego se retrasó 3 minutos debido a que ambos equipos demoraron al ingresar al terreno de juego”, señala el reporte.

La misma sanción fue impuesto a América de Cali.

Junior quiere asegurar la clasificación a cuadrangulares

Este sábado 18 de octubre, Junior de Barranquilla tendrá una gran oportunidad de asegurar la clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

Para lograrlo, el conjunto 'rojiblanco' deberá derrotar en condición de local a Deportivo Pereira en partido válido por la fecha 16.

En caso de ganar, Junior pasaría de 28 a 31 unidades, por lo que se afianzaría en la siguiente etapa del certamen.

