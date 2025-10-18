Junior sufre sanción antes de la fecha 16 de la Liga BetPlay

Junior de Barranquilla recibió en las últimas horas una mala noticia antes de enfrentar a Deportivo Pereira por la fecha 16 de la Liga BetPlay. Y es que en la resolución 105 del Comité Disciplinario del Campeonato de Fútbol Profesional se reportó una sanción que deberá cumplir el conjunto 'rojiblanco'.

Se trata de una multa de "un millón setecientos setenta y nueve mil trescientos setenta y cinco pesos ($1.779.375) por incurrir en la infracción descrita en el literal d) del artículo 78 del CDU de la FCF, en el partido disputado por los Cuartos de Final (Ida) de la Copa BetPlay DIMAYOR 2025, entre el Club Deportivo Popular F.C.S.A. y el Club América de Cali S.A.".