Junior tendrá más de cinco bajas para visitar a América en Liga BetPlay
Junior y América se enfrentarán en la fecha 17 de la Liga BetPlay.
Junior de Barranquilla aseguró su clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, después de derrotar en la fecha 16 a Deportivo Perera. En la jornada 17, el equipo 'rojiblanco' visitará a América de Cali en duelo que será clave para el equipo vallecaucano que está luchando por meterse al grupo de los ocho.
Sin embargo, Junior afrontará el compromiso con importantes bajas por lesión, prevención y sanción, por lo que el entrenador Alfredo Arias deberá encontrar soluciones en el plantel.
Bajas en Junior para visitar a América
Para enfrentar a América de Cali, Junior de Barranquilla tendrá más de cinco ausencias.
Por temas físicos y prevención, el cuadro 'rojiblanco' no contará con Javier Báez, Guillermo Celis, Didier Moreno, y Guillermo Paiva.
También estará ausentes José Enamorado, quien contará con descanso luego de sufrir una conmoción en el partido contra Pereira, luego de recibir un fuerte golpe.
Finalmente, la última baja confirmada de Junior será la del Daniel Rivera, que fue expulsado en la fecha 16.
América Vs Junior ¿Cambia la programación?
En las últimas horas se ha dado a conocer que el partido entre América de Cali contra Junior podría cambiar de fecha y horario.
En un principio, el duelo estaba programado para sábado 25 de octubre a partir de las 4:10 de la tarde en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira.
Sin embargo, el encuentro se modificaría para el viernes, ya que la fuerza pública no garantiza la presencia en su totalidad debido al concierto de Shakira en Cali.
