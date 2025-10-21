Junior tendrá más de cinco bajas para visitar a América en Liga BetPlay

Junior de Barranquilla aseguró su clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, después de derrotar en la fecha 16 a Deportivo Perera. En la jornada 17, el equipo 'rojiblanco' visitará a América de Cali en duelo que será clave para el equipo vallecaucano que está luchando por meterse al grupo de los ocho.

Sin embargo, Junior afrontará el compromiso con importantes bajas por lesión, prevención y sanción, por lo que el entrenador Alfredo Arias deberá encontrar soluciones en el plantel.