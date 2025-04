Junior tendría listo su primer fichaje para el segundo semestre: confimado

Se vive una nueva fecha de la Liga BetPlay 2025-I en donde el junior de Barranquilla quiere seguir dando golpes de autoridad en los últimos partidos de la fase regular antes de llegar a los cuadrangulares semifinales en donde espera confirmar su buen momento y por qué no, quedar campeón.

Hace algunas jornadas, nadie confiaba en el timonel comandado por César Farías. El venezolano, que no mostró su mejor cara en 2024 en los últimos partidos fue ratificado, y, aunque el comienzo no fue el esperado, durante los últimos partidos no hay dudas de que apunta por quedarse con el título de cara a los cuadrangulares semifinales del torneo colombiano.

Con el regreso de Teófilo Gutiérrez, Junior ha podido dar golpes en el torneo. El ídolo regresó a casa como el fichaje estelar, pero no sería el único en figurar en este semestre como uno de los jugadores más influyentes de la institución. Con Carlos Bacca y Yimmi Chará hacen un equipo de ensueño que quiere ir por más y confirmar el excelente momento.

En medio de lo que resta de la fase regular y ya pensando en los cuadrangulares semifinales, Junior podría poner un equipo alterno en lo que queda, pues el primer objetivo que es la clasificación ya está más que hecha. Pero, afortunadamente para disputar lo que queda, el equipo atlanticense contará con un ansiado regreso.

JERMEIN ZIDANE PEÑA ACELERA SU RECUPERACIÓN Y PODRÍA ESTAR PRONTO EN CANCHAS

Sin duda alguna, Junior es uno de los grandes candidatos para quedarse con el título. El cuadro rojiblanco no podrá contar en esta jornada con Déiber Caicedo ni con José Enamorado, dos referentes de la institución. Sin embargo, los regresos parecen cercanos y, de hecho, Jermein Zidane Peña es noticia, dado que podría volver en las próximas semanas.

De acuerdo con información de Mariano Olsen, periodista argentino, confirma que Jermein Peña podría dar el primer paso de regresar a los entrenamientos en las próximas semanas después de la dura lesión de ligamentos.

El periodista mencionó que, “a JERMEIN PEÑA le practicaron una resonancia magnética. El resultado indica que el ligamento cruzado, operado el 4 de setiembre, está totalmente recuperado. Después de casi 7 meses, se acerca el retorno del zaguero de Junior a las prácticas con el plantel profesional”. En ese orden de ideas, todo parece indicar que el defensor podría estar de vuelta en las sesiones de entrenamiento en medio de los cuadrangulares.

No obstante, el zaguero ex Unión Magdalena no podrá estar durante este semestre con el Junior. Por la dura lesión que sufrió a finales del 2024, el club optó por no inscribirlo en la lista de la plantilla, lo mismo que hizo América de Cali con Joel Graterol.