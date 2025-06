"Junior tiene que modernizar; a los Char les están metiendo cada embuchado"

Junior es un equipo pechichón

Este viernes 20 de junio, Carlos Antonio Vélez hizo, en sus Palabras Mayores, un análisis de lo sucedido con Junior. Vélez fue contundente al asegurar que al conjunto 'rojiblanco' es un club "pechichón".

"Junior es muy pechichón. Les encanta tener a los que aman cerca, sean buenos o malos. Si son buenos maravilloso, pero generalmente no son buenos. Entonces traen todo lo del pasado, no falta si no que mañana vuelvan los mismos que fueron ídolos hace 50 años", dijo.

Vélez agregó que Junior debe modernizarse y le recomendó a la familia Char estudiar mejor cada una de las decisiones para que no les metan "gato por liebre".

"Mientras Junior no se quite de la cabeza ese musgo será complejo. Tienen que modernizar el equipo, ahora se juega a otra cosa y no necesariamente tienen que ser costeño y no necesariamente ídolos del tiburón. A la familia Char hace rato le están metiendo gato por liebre y le están metiendo cada embuchado. No es la primera vez que les pasa y ahí están los números. Espero que no les vuelva a pasar", agregó.