Junior tomó decisión con el futuro de Teo Gutiérrez: hay versión oficial

En medio de la euforia por los partidos de la Selección Colombia por las Eliminatorias al Mundial 2026, las noticias en el fútbol local no carecen y recientemente se dio a conocer una información que involucra al Junior de Barranquilla con el delantero Teófilo Gutiérrez.

Y es que en los últimos días unas declaraciones del delantero de 40 años revolucionaron a toda Barranquilla, haciendo hincapié en la finalización de su contrato con Junior para diciembre de este año y agregando que ya va pensando en cambiar de club.

