Junior tomó decisión con el futuro de Teo Gutiérrez: hay versión oficial
El delantero de 40 años es ídolo para la institución 'rojiblanca'.
En medio de la euforia por los partidos de la Selección Colombia por las Eliminatorias al Mundial 2026, las noticias en el fútbol local no carecen y recientemente se dio a conocer una información que involucra al Junior de Barranquilla con el delantero Teófilo Gutiérrez.
Y es que en los últimos días unas declaraciones del delantero de 40 años revolucionaron a toda Barranquilla, haciendo hincapié en la finalización de su contrato con Junior para diciembre de este año y agregando que ya va pensando en cambiar de club.
Dirigente del Junior se refirió al futuro de Teo Gutiérrez
Sería el propio Alejandro Char, Alcalde de Barranquilla (voz autorizada para influir en las decisiones del Junior), dio otra versión acerca del futuro de Teófilo Gutiérrez y aseguró que el futbolista debe seguir en el ‘tiburón’.
“Teo no se va de aquí.... yo lo llamé ayer para decirle que por qué estaba diciendo esas locuras", dijo el alcalde, dando tranquilidad al aficionado que ya lamentaba la partida del ídolo.
Se trabajará entonces en una renovación
El mandatario dio un mensaje claro al goleador, añadiendo que Teo debe retirarse en el Junior por ser el club de sus amores, equipo donde logró entre otras cosas ganar dos ligas, dos superligas y una copa.
"Teo es nuestro hijo, nuestro hermano. Sus piernas tienen que morir en el Metropolitano, ese es su sueño y el nuestro también", afirmó Char de manera contundente, dejando entonces en cuestión de tiempo para hacer oficial su renovación en Junior para el 2026.
Junior, que viene de avanzar de manera penosa a los cuartos de final de la Copa BetPlay (perdiendo 2-0 frente al Atlético FC, pero ganando por la tanda de los penaltis), ahora se enfocará en lo que será la fecha 10 de la Liga BetPlay, donde enfrentará al Unión Magdalena el próximo sábado 6 de septiembre en Santa Marta.
“Teo no se va de aquí. Yo lo llamé ayer para decirle que porqué estaba diciendo esas locuras. Teo es nuestro hijo, nuestro hermano. Sus piernas tienen que morir en el Metropolitano, ese es su sueño y el nuestro también. Él permanecerá en nuestra institución”: @AlejandroChar pic.twitter.com/NrmNHwEioZ— Fabio Poveda (@FabioPovedaRuiz) September 3, 2025
