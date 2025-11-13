Junior vs Atlético Nacional EN VIVO hora y canal para ver Liga Betplay

Junior y Nacional se juegan un partido clave en la fecha 20 del todos contra todos en la Liga Betplay, ambos equipos llegan ya clasificados pero buscando quedar lo más alto posible en la tabla de posiciones soñando con el famoso punto invisible.

Junior recibe a los verdolagas como sexto en la tabla con 32 puntos y sin posibilidades de quedar entre los dos primeros, pero por su parte Nacional si que busca el punto invisible, en este momento está segundo con los mismos puntos que el tercero y el primero.