Junior vs Bucaramanga EN VIVO HOY 18 de agosto: Liga Betplay fecha 7
Junior buscará seguir en la parte alta de la tabla se posiciones del FPC.
Continúa la fecha 7 de la Liga Betplay 2025 y los encargados de dar apertura a una la jornada del lunes festivo serán Junior y Bucaramanga, los cuales se enfrentarán este lunes 18 de agosto en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.
Junior será el encargado de auspiciar como local en esta nueva oportunidad y el panorama es bastante bueno, ya que llega con catorce puntos en seis partidos jugados en la Liga Betplay. Sin embargo, los barranquilleros no han mostrado su mejor versión de juego y se miden a un rival complicado.
Mientras que por el lado de Bucaramanga, la situación deportiva es buena, ya que en el inicio de la nueva edición de la Liga Betplay ha conseguido sumar siete puntos en cuatro partidos esperando mantener ese promedio para clasificar a las semifinales.
EN VIVO ⚽Junior Vs Bucaramanga - Liga Betplay 2025
Siga Junior vs Bucaramanga EN VIVO 18 de agosto: hora y canal para ver la Liga Betplay
El compromiso entre Junior y Bucaramanga se jugará en el Estadio Metropolitano a partir de las 17:15 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 19:15 horas.
En cuanto a la respectiva transmisión por la fecha 7 de la Liga Betplay, se podrá ver a través de Win+. Además, también podrá seguirla por medio de Antena 2.
