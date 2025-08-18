Continúa la fecha 7 de la Liga Betplay 2025 y los encargados de dar apertura a una la jornada del lunes festivo serán Junior y Bucaramanga, los cuales se enfrentarán este lunes 18 de agosto en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Junior será el encargado de auspiciar como local en esta nueva oportunidad y el panorama es bastante bueno, ya que llega con catorce puntos en seis partidos jugados en la Liga Betplay. Sin embargo, los barranquilleros no han mostrado su mejor versión de juego y se miden a un rival complicado.

Mientras que por el lado de Bucaramanga, la situación deportiva es buena, ya que en el inicio de la nueva edición de la Liga Betplay ha conseguido sumar siete puntos en cuatro partidos esperando mantener ese promedio para clasificar a las semifinales.