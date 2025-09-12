Actualizado:
Vie, 12/09/2025 - 17:44
Junior vs La Equidad EN VIVO 12 de septiembre: Liga Betplay 2025
Junior busca recuperarse tras la derrota ante Unión para mantenerse en la parte alta de la tabla.
Junior se enfrenta a Equidad en el partido por la fecha 11 de la Liga Betplay 2025. Los rojiblancos buscarán un triunfo para afianzarse en las primeras posiciones de la tabla luego de un partido bastante flojo en el clásico ante Unión Magdalena.
Para esta oportunidad, los barranquilleros llegan en medio de dudas sobre lo que han sido los últimos partidos disputados en el rentado nacional. Sin embargo, el elenco caribeño arriba al compromiso con la idea de sumar una victoria para afianzarse como uno de los primeros clasificados en el campeonato.
Del lado del onceno bogotano, la expectativa parte por conseguir un triunfo o un empate que le permita sumando unidades en la tabla pensando en salir de los últimos lugares. Los capitalinos ocupan el puesto 17 y urgen de una victoria en el FPC.
EN VIVO ⚽Junior Vs La Equidad - Liga Betplay 2025
Siga Junior vs La Equidad EN VIVO 12 de septiembre: hora y canal para ver la Liga Betplay
El partido entre Junior y La Equidad por la fecha 11 de la Liga BetPlay se juega este viernes 12 de septiembre a partir de las 07:30 de la noche (hora de Colombia) en el estadio Metropolitano de Barranquilla.
El compromiso se podrá VER EN VIVO en WIn Sports y seguir a través de Antena 2.
