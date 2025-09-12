Junior se enfrenta a Equidad en el partido por la fecha 11 de la Liga Betplay 2025. Los rojiblancos buscarán un triunfo para afianzarse en las primeras posiciones de la tabla luego de un partido bastante flojo en el clásico ante Unión Magdalena.

Para esta oportunidad, los barranquilleros llegan en medio de dudas sobre lo que han sido los últimos partidos disputados en el rentado nacional. Sin embargo, el elenco caribeño arriba al compromiso con la idea de sumar una victoria para afianzarse como uno de los primeros clasificados en el campeonato.

Del lado del onceno bogotano, la expectativa parte por conseguir un triunfo o un empate que le permita sumando unidades en la tabla pensando en salir de los últimos lugares. Los capitalinos ocupan el puesto 17 y urgen de una victoria en el FPC.