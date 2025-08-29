Junior de Barranquilla recibe en la jornada de este viernes a Llaneros para cumplir con la fecha nueve de la Liga Betplay.

El equipo local quiere mantener su liderato, mientras que los visitantes son quintos con 14 puntos sumados.

Siga Junior vs Llaneros EN VIVO 29 de agosto: hora y canal para ver la Liga Betplay

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verse en Win+.

Horarios del partido

Colombia, Ecuador y Perú: 6:00 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 7:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 8:00 P.M.