Junior vs Llaneros EN VIVO 29 de agosto: hora y canal para ver la Liga Betplay
Se disputa la jornada nueve de la Liga Betplay.
Junior de Barranquilla recibe en la jornada de este viernes a Llaneros para cumplir con la fecha nueve de la Liga Betplay.
El equipo local quiere mantener su liderato, mientras que los visitantes son quintos con 14 puntos sumados.
El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verse en Win+.
Horarios del partido
Colombia, Ecuador y Perú: 6:00 P.M.
Bolivia, Chile y Venezuela: 7:00 P.M.
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 8:00 P.M.
