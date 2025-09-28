Junior y Pasto disputarán este sábado la fecha 13 de la Liga Betplay en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Ambos equipos tienen la necesidad de ganar para mantener con vida y opciones en la tabla de posiciones.

Siga Junior vs Pasto EN VIVO 28 de septiembre: hora y canal para ver la Liga Betplay

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en Win+.

Horarios del partido

Colombia, Ecuador y Perú: 20:30

Bolivia, Chile y Venezuela: 21:30

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 22:30