Junior vs Pasto, Liga Betplay
Dom, 28/09/2025 - 18:32

Junior vs Pasto EN VIVO 28 de septiembre: hora y canal para ver la Liga Betplay

Finaliza la fecha 13 de la Liga Betplay.

Junior y Pasto disputarán este sábado la fecha 13 de la Liga Betplay en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Ambos equipos tienen la necesidad de ganar para mantener con vida y opciones en la tabla de posiciones.

Siga Junior vs Pasto EN VIVO 28 de septiembre: hora y canal para ver la Liga Betplay

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en Win+.

Horarios del partido 

Colombia, Ecuador y Perú: 20:30

Bolivia, Chile y Venezuela: 21:30

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 22:30

