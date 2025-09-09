Junior y Arias respiran tras mal momento de Junior: regresa referente

Junior empieza a olvidarse de lo que es ganar en la Liga BetPlay y su puesto en la cima de la tabla de posiciones empieza a correr peligro, ya que en los últimos compromisos ha cedido bastante terreno con resultados que no han estado del todo a su favor, tal como lo que ocurrió en el marco de la fecha 10 durante el clásico ante Unión Magdalena.

Alfredo Arias perdió un invicto importantes de partidos consecutivos sin conocer lo que era la derrota y ello se dio principalmente a la gran cantidad de jugadores que fue perdiendo a causa de lesiones en el transcurso de la competencia. Sin embargo, todo parece indicar que para el cierre de la primer fase de la competencia recuperaría una importante figura en el mediocampo como Harold Rivera.

Harold Rivera acelera su recuperación y pronto regresaría a Junior

A principios de la temporada 2025 el 'tiburón' confirmó el fichaje de Harold Rivera, mediocampista tolimense de 32 años que venía de un importante paso por América de Cali y Santa Fe, lo que llamó la atención de las directivas de la escuadra 'tiburón' y el respectivo cuerpo técnico que en ese momento estaba comandado por César Farías.

Lamentablemente, Rivera no ha podido destacar como se esperaba en Junior de Barranquilla, ya que se le tuvo que realizar una artroscopia de rodilla con el propósito de tratar un síntoma residual de origen meniscal que persistía.